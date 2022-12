Stationnement à étages : Robert Bouchard demande à suspendre la modification de zonage

Alors qu’un conseil extraordinaire portant sur le stationnement à étages de l’hôpital de Chicoutimi aura lieu lundi, l’ex-député bloquiste et l’ex-membre du comité consultatif, Robert Bouchard demande aux élus de cet arrondissement de différer les procédures pour modifier le zonage le temps d’étudier d’autres scénarios pour ce projet.

Lorsque le zonage sera modifié, ils enlèvent les moyens de pression auprès du CIUSSS pour nous présenter d’autres options , dit-il d’emblée.

Ce n’est pas la première fois que Robert Bouchard se positionne dans ce dossier. L’ancien politicien ne s’explique pas pourquoi des élus acceptent le projet sur la base d'un unique croquis.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a fourni la plus récente esquisse du plan préliminaire du stationnement à étages. Elle a été réalisée par les architectes-ingénieurs de la SQI, en collaboration avec le CIUSSS. Photo : Gracieuseté de la Société québécoise des infrastructures (SQI)

Robert Bouchard confirme qu’il est favorable à l’ajout de places de stationnement mais pas au détriment du point de vue sur la rivière Saguenay. Il mentionne que deux autres options ont été présentées par des citoyens. Une option avec un toit vert et la sienne qui nécessiterait une excavation du sol. Elle respecterait le profil et la topographie du sol, de sorte qu’on n’altère nullement la vue sur le Saguenay et ça c’est important.

Robert Bouchard demande au CIUSSS d’évaluer ces deux autres possibilités, même si le coût serait plus élevé. Il n’y a pas de prix pour conserver une vue, quelque chose d’aussi intéressant que vous nous avons à l’heure actuelle.

Robert Bouchard considère que c’est le rôle d’Andrée Laforest de trouver le financement.

« Il appartient à la ministre régionale d’aller chercher les fonds nécessaires pour respecter le territoire. » — Une citation de Robert Bouchard, ancien membre du comité consultatif sur le stationnement à étages du Centre intégré universitaire de Santé et Services sociaux (CIUSSS)

Robert Bouchard rappelle que le comité d’urbanisme de la Ville de Saguenay ne recommande pas le projet du CIUSSS . La conseillère municipale qui est à le tête de ce comité, Mireille Jean a préféré ne pas commenter sur le sujet pour le moment.

Il serait intéressant que le conseil d’arrondissement de Chicoutimi dépose les avis des urbanistes de Saguenay. Ça, ce serait important que ce soit transparent , a spécifié Robert Bouchard.

Les élus de Chicoutimi se réuniront lundi à midi pour déposer une nouvelle mouture de la modification au zonage.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.