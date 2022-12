Vanessa Gilles aimerait bien jouer à Ottawa avant la fin de sa carrière

Les appuis à une future ligue professionnelle de soccer féminin au Canada viennent de partout depuis l’annonce du projet par l’ancienne joueuse Diana Matheson . Évidemment, de nombreuses représentantes de l'équipe nationale applaudissent l’initiative et rêvent de pouvoir enfin jouer chez elles, devant famille et amis.

Ajoutez à la liste la défenseuse d’Ottawa Vanessa Gilles, qui compte 22 sélections sous le maillot unifolié et qui a remporté l’or olympique à Tokyo.

C’est excitant, c’est réel et ça donne vraiment une date concrète pour voir où on sera dans deux ou trois ans , s’exclame Gilles, qui s’aligne actuellement avec l’Olympique lyonnais, en France.

Ce n’est pas Canada Soccer qui a organisé tout ça. C’est [Diana Matheson] qui a trouvé des investisseurs et qui a dit : ''allez, voici le projet, est-ce que vous voulez embarquer?'' C’est mis de l’avant par des femmes et d’anciennes joueuses. C’est une des premières ligues au monde qui fait ça et le football féminin sera mis de l’avant dès le début , poursuit Gilles, convaincue par le projet.

Comme plusieurs avant elle, la joueuse de 26 ans croit qu’une nouvelle ligue aidera au développement et à la rétention des joueuses canadiennes au pays. Elle cite son propre exemple pour nous convaincre de son importance.

En sortant de l’Université, j’ai cherché partout dans le monde pour une équipe et je n'ai rien trouvé. Aucune équipe ne voulait même me donner un essai. La seule équipe que mon agent a trouvé, elle était dans un pays que je ne connaissais même pas , raconte Gilles en riant. J’ai été chanceuse d’avoir une occasion, parce que j’avais le passeport français. Maintenant, les joueuses pourront rester à la maison ou y revenir .

La championne olympique Vanessa Gilles représente l'OL, octuples championnes de la Ligue des champions, depuis le mois de septembre (archives). Photo : Olympique Lyonnais

Le Canada est un des seuls pays du top 20 mondial de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) qui ne possède pas de ligue professionnelle. Le Project 8 doit en principe remédier à ce problème avec des équipes à Calgary et Vancouver, de même que dans six autres villes à être identifiées en 2023.

Le niveau des différentes ligues féminines ne varie pas beaucoup. Il y a encore du travail à faire aux États-Unis en termes d’équité et d’infrastructures, mais c’est un bon niveau de compétition. La ligue au Canada sera pour les jeunes, oui, mais pour concurrencer les autres ligues aussi. Le fait d’avoir seulement huit équipes permettra de ne pas diluer le talent et la présence de joueuses internationales va élever le niveau , assure l'Ottavienne.

Gilles, future vedette d'une équipe d'Ottawa?

La question qui tue maintenant : est-ce que Vanessa Gilles serait prête à revenir au pays pour jouer avec une éventuelle franchise à Ottawa? Oui, mais pas maintenant.

« C’est clair que ce serait incroyable de jouer à la maison dans deux, trois ou cinq ans. Ma famille et mes amis viendraient me voir jouer tous les matchs, c’est certain. » — Une citation de Vanessa Gilles, joueuse professionnelle de soccer

Pour l’instant je suis très contente où je suis. Je ne peux rien promettre, on ne sait même pas si Ottawa aura une équipe [rires] , se permet de rêver l’ancienne joueuse de l’École secondaire publique Louis-Riel.

Chose certaine, elle croit au marché d’Ottawa pour une future équipe et suivra le dossier de près.