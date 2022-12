Convoi des camionneurs : fin des audiences publiques de la Commission populaire d’Ottawa

La Commission populaire d’Ottawa sur l’occupation par le convoi, qui se penche sur la façon dont les Ottaviens ont vécu les manifestations des camionneurs l’hiver dernier, a tenu sa dernière journée d'audiences publiques samedi. Le tout s’est conclu sur fond de frictions et avec le témoignage attendu de l’ancien élu municipal Catherine McKenney.

La commission, qui est une initiative citoyenne, a organisé des séances d'audience publique depuis la mi-septembre. Chaque personne qui a témoigné devant la commission disposait d’un temps de parole de cinq minutes.

L’un des objectifs est de donner une tribune aux résidents et aux commerçants affectés par la présence du convoi et de mettre de l'avant les expériences vécues dans les quartiers Vanier, Overbrook et Côte-de-Sable.

Avant même le début de la dernière journée d’audience, samedi, des frictions se faisaient déjà sentir concernant le port du masque, imposé par les organisateurs de la commission.

Un choc des idées

Des sympathisants des manifestations de camionneurs et des personnes qui s'y opposaient étaient présents lors de cette rencontre pour partager leur vision des effets que les manifestations des camionneurs ont eus sur eux l’hiver dernier.

L’Ottavienne Danielle Mayo, qui habitait au marché By à ce moment-là, a expliqué aux commissaires que les manifestations des camionneurs ont eu un effet positif pour elle, lui redonnant espoir pour la première fois depuis longtemps.

Au début de son temps de parole, après avoir remercié la commission de lui permettre de s’exprimer, Mme Mayo a enchaîné en accusant celle-ci d’avoir fait des efforts pour représenter les opinions biaisées des résidents d'Ottawa et qu’elle était devant les commissaires afin de les mettre en lumière .

Danielle Mayo a déploré que les choix de réponses contenus dans le formulaire à remplir pour participer à l’une des audiences publiques de la commission étaient négatifs à l’endroit du convoi. Elle a d’ailleurs affirmé avoir rempli le sien en sélectionnant des choix de réponses qui ne décrivaient pas son expérience.

« Il faudrait écouter tous les gens qui sont heureux d’avoir accueilli le convoi, parce que le convoi c’était une délégation et les protestations sont légales. » — Une citation de Danielle Mayo

À la suite de la prise de parole de Danielle Mayo, la commissaire Monia Mazigh a posé à la principale intéressée des questions pour en savoir davantage sur les effets, positifs comme négatifs, des manifestations sur elle.

Mme Mazigh et l’un de ses collègues, le commissaire Alex Neve, ont aussi assuré à Mme Mayo qu’ils étaient ouverts à entendre sa perspective du convoi. M. Neve a ajouté que deux jours d’audience de la commission avaient été consacrés aux témoignages positifs des manifestations de l’hiver dernier.

À la fin de son temps de parole, Danielle Mayo a reçu un commentaire désobligeant de la part d’une membre du public dans la salle, critiquant le convoi.

Par la suite, la commission a entendu le témoignage d’une autre résidente d’Ottawa, qui ne s’est pas nommée, et qui a expliqué avoir souffert lors du convoi.

Elle a indiqué ne pas avoir reçu de quart de travail de la part de son employeur du domaine de la construction pour œuvrer sur un chantier dans les environs du Parlement.

Pendant combien de temps n’avez-vous pas travaillé? , lui a demandé l’un des trois commissaires. Trois semaines , a répondu la résidente.

« Et nous n'étions pas admissibles à l'assurance-emploi. Il n'y avait rien en place pour notre situation. Nous sommes tombés dans les craques. Personne n'avait rien pour nous aider. » — Une citation de Extrait du témoignage d'une résidente à la Commission populaire d'Ottawa, le 10 décembre 2022

Elle a également évoqué des difficultés à se rendre à ses rendez-vous médicaux et dentaires au moment du convoi.

Les audiences publiques de la Commission populaire d’Ottawa sur l’occupation par le convoi ont clos avec le témoignage de Catherine McKenney, qui représentait alors le quartier Somerset, dans le centre-ville, au conseil municipal.

Dans cet article, les titres, appellations et accords sont au masculin selon la préférence exprimée par Catherine McKenney.

Lors de sa prise de parole, l’ancien élu a mis de l'avant le sentiment d'abandon, disant que son quartier avait été abandonné par les différents ordres de gouvernement et la police.

J'ai senti que des gens ont été abandonnés, qu'un quartier en entier a été abandonné. C'était choquant que personne – que ce soit au fédéral, provincial, municipal ou la police – n'a pu protéger un quartier dans tout le pays , a déclaré Catherine McKenney.

Ce sont plus de 150 personnes qui ont témoigné devant la Commission populaire d’Ottawa au cours des derniers mois.

Un premier rapport de la commission doit être rendu public au début de 2023. Le rapport final comprenant des recommandations devrait paraître au printemps prochain.

