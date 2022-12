Les boutiques éphémères gratuites reviennent dans le Downtown Eastside

Selon les organisateurs de l’événement, quelque 600 personnes parmi les plus démunies de la ville ont visité la boutique éphémère afin de trouver de quoi se tenir au chaud, de la nourriture et de quoi boire, de même que se faire couper les cheveux.

Le Vancouver Street Store a ainsi déployé ses étalages pour une neuvième année. Après deux années marquées par la COVID-19, la santé est au coeur de l’événement, dit Michael Nardachioni, un travailleur d’entraide du quartier.

De la chaleur et une bonne santé, c’est le besoin essentiel de cette communauté , explique-t-il. Nous sommes passés à travers deux années de COVID-19 sans pouvoir communiquer, ce qui fait [du marché] un bon lieu pour le faire, surtout à l’approche de Noël.

Le marché est une initiative d’Employ to Empower, un organisme qui offre de la formation, du mentorat et du soutien aux résidents du quartier, et commandité par BC Housing, de même que plusieurs organismes et entreprises de Vancouver.

Les organisateurs disent avoir reçu 853 sacs d’objets donnés pour le marché, dont des couvertures, des sacs de couchage, des manteaux, des bottes, des gants et des foulards.

L’idée du marché est de donner aux habitants du Downtown Eastside une façon plus traditionnelle de magasiner ce dont ils ont besoin de façon à renforcer leur dignité en leur permettant de choisir ce qu’ils veulent, explique Christina Wong, d’Employ to Empower.

Nous voulons les écouter et entendre leurs besoins plutôt que de présupposer, ce qui renforce leur autonomie , note-t-elle.

Selon Employ to Empower, le Vancouver Street Store a, depuis 2014, retenu les services de 600 bénévoles et distribué quelque 70 000 objets à environ 7000 habitants du Downtown Eastside.

Avec les informations de Yasmin Gandham