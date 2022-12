Les sapins de Noël victimes de leur popularité en Saskatchewan

Les Saskatchewanais qui souhaitent célébrer Noël autour d’un sapin naturel feraient bien de ne pas tarder avant de s’en procurer un. De nombreux producteurs et vendeurs de la province affirment qu'ils ont déjà vendu presque tous les arbres disponibles pour cette année, et ce malgré une inflation des prix.

L’industrie du sapin de Noël naturel a connu un véritable boom en Saskatchewan au cours des dernières années, selon l’Association canadienne d’arbres de Noël. En 2017, cette industrie valait un peu plus de 600 000 $ dans la province. Quatre ans plus tard, cette valeur est passée à 1,3 million de dollars.

Une croissance et une popularité qui se reflètent chez les différents producteurs.

Judy Gilmour a dû augmenter ses prix en raison de la hausse des différents coûts associés à la production d'arbres de Noël. Photo : Radio-Canada / Ethan Williams

Près de Lumsden, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Regina, la propriétaire de Gilmour Tree Farm, Judy Gilmour, affirme avoir déjà vendu l’ensemble de ses 50 arbres disponibles. Cette dernière explique que la saison 2022 est la plus occupée depuis son ouverture, il y a trois ans.

Même son de cloche du côté de Geordie McKay. Ce dernier explique avoir déjà vendu près de 6000 sapins de Noël à travers sa ferme de North Battleford et les revendeurs avec qui il fait affaire à Saskatoon et Regina.

Selon lui, il aura écoulé l'ensemble de sa production de l’année d’ici quelques jours.

Je crois que la jeune génération veut avoir un vrai sapin plutôt qu’un arbre fait en plastique à l'autre bout de la planète , explique-t-il. Nos arbres à nous sont écologiques; les gens les apprécient.

L’inflation n’échappe pas aux sapins

Le prix moyen d’un sapin de Noël naturel aurait augmenté d’environ 10 % comparativement à l’année dernière, selon l’Association canadienne d’arbres de Noël.

Geordie McKay vend ses arbres à différents revendeurs, tant à Saskatoon qu'à Regina. Photo : McKay Tree Farm

Une hausse qui serait attribuable, entre autres, à l'augmentation des coûts pour les producteurs.

Les fertilisants sont plus chers. L’essence est plus chère. Le prix pour réparer et entretenir l'équipement a augmenté. Toutes ces hausses se reflètent sur le prix que payera le consommateur , explique Judy Gilmour.

Une hausse qui n’est pas passée inaperçue au magasin Dutch Growers de Saskatoon. Ce dernier a récemment reçu sa livraison de 800 sapins.

Ce ne sont pas seulement les prix qui ont augmenté, mais aussi les coûts de livraison , déplore la propriétaire du commerce, Nikki Vanduyvendyk. Au total, c’est près de 15 à 20 $ de plus par arbre.

Malgré cette inflation, elle estime qu’elle aura tout vendu d’ici mercredi.

Entre 2011 et 2021, une quinzaine de fermes saskatchewanaises d’arbres de Noël ont fermé leurs portes, selon Statistique Canada, passant de 41 à 26. Cette diminution équivaut à une perte de 133 hectares de terrain pour l’industrie.

