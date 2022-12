Des jeunes de Fort McMurray envoient des cadeaux grâce au père Noël anonyme

Ce programme, qui prend racine à l’École secondaire communautaire Father Patrick Mercredi, existe depuis plus de 30 ans et vise à soutenir les familles plus démunies durant le temps des Fêtes.

Les paniers de cette année devraient soutenir environ 1500 personnes et seront accompagnés d’une carte-cadeau de 125 $ d’épicerie. Ils seront distribués à des familles de Fort McMurray et des communautés avoisinantes, dont Fort Chipewyan, Fort McKay et Janvier.

La responsable adjointe du programme, Avery Fraser, explique qu’elle aime imaginer la réaction des enfants qui déballent les cadeaux reçus du père Noël anonyme. Avec un peu de chance, c’est ce qu’ils voulaient , confie-t-elle.

La directrice de l’école, Lisa Miller, affirme que même si le programme part de son établissement, il est un véritable événement communautaire. Toute la communauté de la municipalité régionale de Wood Buffalo nous fournit ce dont on a besoin pour servir ces familles , explique-t-elle.

Elle ajoute que l’école tente d’amasser environ 250 000 $ par année pour financer le père Noël. Elle voit dans la gentillesse des élèves participants une sorte de miracle .

Une initiative communautaire

C’est en arrivant à Fort McMurray après être avoir quitté l’Éthiopie que Nina Berthe et sa famille ont découvert le père Noël anonyme. Quelqu’un, dans sa ville d’adoption, a ajouté son nom et celui de son frère à la liste des enfants sages .

J’étais vraiment surprise , raconte-t-elle, en ajoutant être reconnaissante pour le soutien de la communauté. Cette entraide l’a marquée au point où elle a décidé de s’investir à son tour dans le groupe des lutins du père Noël anonyme. Je veux surprendre les enfants qui reçoivent un panier de Noël.

Pour Ellie Walsh, l’une des leaders du groupe, l’idée de redonner aux autres ce qu’on a reçu est une raison de plus de s’impliquer. Elle dit que, lors des feux de forêt qui ont ravagé les environs en 2016, sa famille a reçu de nombreuses offres d’aide, qu’elle veut aujourd’hui rendre à d’autres.

Juste de savoir que l’aide est là fait toute la différence pour ceux qui en ont besoin, explique-t-elle.

Le dernier panier sera livré le 16 décembre.

Avec les informations de Jamie Malbeuf