La SANB s’indigne devant l’idée d’un cours d’éducation civique auprès d’élèves anglophones

Dans la section du programme portant sur les droits linguistiques, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance réfère les enseignants au site Web de l'Anglophone Rights Association of New Brunswick.

Cet organisme est connu pour ses positions hostiles à l'égard du bilinguisme institutionnel dans sa forme actuelle.

À la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, on s'indigne.

« Le programme recommande aux enseignants du système scolaire anglophone d'aller voir l'Anglophone Rights Association comme référence historique au niveau des droits linguistiques. J'ai pas d'explication pour ça. Cela n'a aucun sens. » — Une citation de Alexandre Cédric Doucet, président de la Société d l'Acadie du N.-B.

Si le gouvernement tente d'inculquer une certaine idéologie à travers son éducation dans la communauté anglophone, c'est certain que les tensions qu'on vit aujourd'hui vont encore être là dans 20 ou 30 ans. , a-t-il ajouté.

Des citoyens engagés dans la société

Le nouveau cours d'éducation civique sera donné aux élèves de 10e année du secteur anglophone.

Le cours vise, entre autres, à mieux préparer les jeunes Néo-Brunswickois à être des citoyens engagés dans la société.

Selon le programme, les élèves se pencheront notamment sur les droits de la personne, la notion d'appartenance et les questions liées au pouvoir.

Sur son site web, la Anglophone Rights Association se dit favorable au bilinguisme, pourvu qu'il soit équitable envers les anglophones et qu'il leur accorde une place sur le marché du travail et dans la fonction publique, par exemple.

Radio-Canada Acadie a demandé une entrevue avec l’Anglophone Rights Association of New Brunswick, mais cette demande est restée sans réponse.

Dans une déclaration écrite du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, on explique que :

Pour soutenir la pensée critique, il est important que les élèves soient en mesure d'examiner une variété de perspectives et les manières ou méthodes dont les divers groupes choisissent de s'organiser et de communiquer.

Une tendance du gouvernement, note un sociologue

Selon le sociologue Gilbert McLaughlin, l'importance accordée à la Anglophone Rights Association dans ce programme scolaire s'inscrit dans une tendance du gouvernement Higgs de normaliser ce genre de discours.

« Ce sont de petits cas par petits cas. On a vu la même chose avec Kris Austin, les autobus scolaires et les ambulances. Mais quand on met tous ces cas ensemble, ce n’est plus un hasard. Il s’agit bien d’une relation différente avec la communauté francophone. On redessine la relation entre les deux communautés. » — Une citation de Gilbert McLaughlin, sociologue

Le gouvernement de Blaine Higgs avait rencontré l'Anglophone Rights Association of New Brunswick dans le cadre de la révision de la loi sur les langues officielles l'année dernière.

Selon le sociologue Gilbert McLaughlin, avec le temps, des liens se sont formés entre le groupe et le gouvernement en place.

Il ajoute que Fredericton traite de plus en plus la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et l'Anglophone Rights Association of New Brunswick sur un même pied d'égalité.

Ce qui pourrait mener, toujours selon le sociologue, à une remise en question des droits des communautés francophones.

Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance précise que l'inclusion de certaines pages web dans le programme du cours ne signifie pas que la province endosse les idées véhiculées par l'association.

Du même souffle, on ajoute que la Anglophone Rights Association fait figure de référence en matière d'histoire et de langue pour les enseignants. Le cours, qui n'est qu'un projet pilote pour l'instant, sera examiné et des ajustements seront apportés, si le ministère juge que c'est nécessaire.

