Un sentier pour la pratique du vélo d’hiver à l’École secondaire d’Amos

La Souche est une initiative des élèves de la concentration plein air et de leur enseignant, Simon Carrier.

Nous avons créé un sentier qui répond à des besoins. On se rend compte que le vélo devient de plus en plus populaire, mais ce n'est pas tout le monde qui est habile pour en faire. Avec ce sentier, on développe les habiletés des jeunes , souligne M. Carrier.

« Ils sont crinqués, ils arrivent le matin et prennent un vélo. Les ''grouilleux'', ça leur fait du bien de se lancer sur leur vélo et de libérer leur fou avant de commencer l'école. » — Une citation de Simon Carrier, enseignant

Le sentier La Souche comporte notamment un saut de plus grande taille sur son parcours. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Il s'agit d'un parcours qui offre un environnement sécuritaire pour la pratique du vélo. L’école possède 32 vélos à pneus surdimensionnés, ou fatbike , qui sont mis à la disposition des élèves.

On a construit deux bosses et on a charrié de la gravelle pour faire la piste , indique Nathan Larente, l'un des élèves qui a participé au projet.

Sheldon Kistabish, un élève participant au projet. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C'était vraiment le fun, parce qu'on a travaillé en équipe, on savait tous quoi faire. Maintenant, j'en profite et j'aime ça! , renchérit Sheldon Kistabish, un autre élève participant.

Le Centre de services scolaire Harricana indique que l'objectif du projet est d'encourager les saines habitudes de vie et d'offrir aux jeunes un lieu sécuritaire et dynamique pour la pratique de ce sport à proximité de leur établissement.

Un jeune cycliste dans le sentier La Souche. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Si le vélo est déjà pratiqué depuis plusieurs années par la majorité des élèves de l’Harricana, la pratique hivernale du sport est encore à être apprivoisée , signale le CSS Harricana.

Le projet, qui a coûté environ 15 000 dollars, a vu le jour grâce à la contribution financière de plusieurs partenaires.