Un immeuble à logements ravagé par un incendie à Saint-Eustache

Un immeuble à logements de Saint-Eustache a été la proie des flammes, dimanche matin, dans les Laurentides. Plusieurs personnes ont été évacuées, mais on ne signale aucun blessé grave.

L'incendie, dont la cause n'a toujours pas été déterminée, s'est déclenché au petit matin au troisième et dernier étage de l'immeuble et s'est propagé jusqu'au toit en raison du vent.

L'immeuble de la rue Hector-Lanthier a été évacué, mais certaines personnes prises au piège ont eu besoin de l'aide des pompiers pour quitter leur logement. En entrevue avec Radio-Canada, le directeur du Service de la sécurité incendie de Saint-Eustache, Sébastien Laplante, a mentionné qu'une personne en particulier a été sauvée in extremis par les pompiers après qu'elle s'est réfugiée sur un balcon.

Plusieurs équipes d'intervention des pompiers de Saint-Eustache et des municipalités voisines ont été appelées à se rendre sur les lieux, tandis que la police est intervenue pour mettre en place un périmètre de sécurité.

Le feu a débuté tôt dimanche matin au troisième étage de l'immeuble. Photo : Radio-Canada / Camille Feireisen

L'incendie a finalement été maîtrisé peu après 8 h. La Croix-Rouge s'est rendue sur place afin d'aider la vingtaine de familles qui ont dû sortir de leur appartement.

Les autorités locales ne rapportent aucun décès et aucun blessé grave, mais trois personnes ont été transportées au centre hospitalier en raison de brûlures mineures et d'inhalation de fumée.