La Bibliothèque publique d’Ottawa a ajouté, en novembre, un tout nouvel item à sa collection d’équipements que peuvent emprunter ses usagers : un capteur de dioxyde de carbone (CO 2 ).

Sa popularité est telle qu’il y a une liste d’attente dépassant la centaine de réservations pour les 28 capteurs du réseau de bibliothèques.

Le capteur de dioxyde de carbone fourni par la bibliothèque permet de mesurer la concentration de CO 2 dans l’air à l’intérieur d’un lieu de résidence, d’un espace de travail ou de tout autre endroit.

D’autres bibliothèques publiques à travers le Canada offrent déjà la possibilité à ses usagers d’emprunter le même type d’appareil, dont deux du Grand Vancouver qui ont récemment mis sur pied ce même service de prêt.

De son côté, le réseau de la Bibliothèque publique d’Ottawa a emboîté le pas à celles de Toronto et de Peterborough, en Ontario, explique Ann Archer, responsable des Services de gestion du contenu.

Ils peuvent être empruntés jusqu’à 21 jours, moyennant des frais de 325 $ s’ils sont perdus ou endommagés.

Mme Archer souligne que l’ajout de ces capteurs à la collection d’équipements de la Bibliothèque publique d’Ottawa s’inscrit dans le cadre de leur stratégie visant à acheter et à rendre disponibles des appareils plus coûteux. La compagnie Aranet les vend pour 249 $ US, soit environ 340 $ CA.

Nous reconnaissons que la bibliothèque a un rôle à jouer par rapport à certains outils, articles et pièces d’équipement plus coûteux (...) Cela donne aux gens la possibilité de tester ces choses s’ils n’en ont pas les moyens, ou s’ils veulent les tester avant de les acheter , explique-t-elle.

Un capteur qui enregistre moins de 600 parties par million (ppm) reflète une excellente qualité de l'aération. Si le résultat dépasse 1000 ppm, la concentration de dioxyde de carbone dans l’air est considérée comme élevée.

Selon Santé Canada, il est possible d’améliorer l’aération dans un espace intérieur notamment en ouvrant une fenêtre, en s’assurant que les appareils à combustion sont correctement ventilés et en envisageant des options de ventilation mécanique.