Connor Bedard fait tourner les têtes au camp de sélection de Hockey Canada à Moncton

Déjà considéré comme le premier choix présumé du prochain repêchage de la LNH , le phénomène de 17 ans, qui possède déjà un tir violent et une capacité à donner l'impression que la rondelle colle sur la lame de son bâton, a amené son jeu vers de nouveaux sommets cette saison.

Connor Bedard fait un forte impression au camp d'Équipe Canada, à Moncton. Photo : CBC

Les vidéos de ses exploits se retrouvent sur les médias sociaux sur une base presque quotidienne. Et il y a presque une certitude que Connor Bedard offrira d'autres séquences virales lorsqu'il sera en vedette avec le Canada lors du Championnat mondial de hockey junior, qui s'amorce plus tard en décembre.

Ses prouesses sont déjà entrées dans les conversations de la LNH .

Déjà de la reconnaissance dans la LNH

Nous avons des gars dans le vestiaire des Kings qui me disent que j'ai la chance de jouer avec Connor , a mentionné le défenseur Brandt Clarke, qui a été prêté par la formation de Los Angeles en vue du tournoi. Je ne nommerai personne.

Est-ce que le coéquipier des Kings en question était Drew Doughty?

C'est ce qu'il a dit , en fait, a ajouté Brandt Clarke en riant. Connor reçoit déjà ce genre de reconnaissance.

Avec raison.

Connor Bedard a réussi une séquence de 27 matchs avec au moins un point dans la Ligue de l'Ouest. Photo : NHL.com

Revenant d'une saison de 51 buts et de 100 points à l'âge de 16 ans avec les Pats de Regina, dans la Ligue de l'Ouest, l'agile joueur de centre est passé à un autre niveau cette saison.

Connor Bedard a été blanchi de la feuille de pointage lors du match d'ouverture des Pats, mais il a amassé 27 buts et 37 aides lors de sa séquence de 27 parties avec au moins un point.

Avant de se joindre à Équipe Canada junior, qui visera une 20e médaille d'or à ce tournoi, Bedard a récolté cinq points dans une victoire de 8 à 2 obtenue le week-end dernier.

Admiratif de ses coéquipiers

Le gardien des Thunderbirds de Seattle Thomas Milic, qui est présent au camp du Canada, s'est fait questionner par rapport au tir de Connor Bedard.

Il en a fait l'expérience dans la Ligue de l'Ouest cette saison.

C'est un très, très bon tir , a indiqué le gardien de 19 ans. Il y a une image en ligne sur laquelle on me voit encore regarder le tir alors que la rondelle me déjoue. J'espère qu'elle ne circulera pas trop.

Shane Wright, le quatrième choix au total lors du dernier repêchage de la LNH , a affirmé que Connor Bedard a réussi à rendre admiratifs ses coéquipiers.

« C'est tellement un bon joueur. C'est une personne terre-à-terre et tellement plaisante à côtoyer. » — Une citation de Shane Wright

Il se soucie de prendre soin de lui correctement et de son jeu. Nous voyons le talent sur la glace, nous voyons les manœuvres qu'il fait et toutes les vidéos, mais il y a tellement de choses qu'il fait dans les coulisses qui lui permettent d'être aussi bon et d'avoir autant de succès. Il est incroyable.

Perfectionner son jeu sans la rondelle

Connor Bedard est un des 10 joueurs qui seront de retour pour le Canada, après avoir gagné la médaille d'or lors de la reprise du Championnat mondial de hockey junior, en août.

Le directeur du personnel des joueurs, Alan Millar, a déclaré que la prochaine étape pour lui consiste à perfectionner son jeu sans la rondelle.

Connor Bedard Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Lorsque tu joues dans ces matchs clés, les confrontations sont importantes , a fait savoir Alan Millar. Son attaque et ses habiletés, nous les connaissons tous, mais je pense que vous verrez un jeune homme dont le jeu a mûri et qui est beaucoup plus complet.

Bien qu'il y ait beaucoup d'attention là-dessus, Connor Bedard fait de son mieux pour garder à distance les discussions concernant le repêchage.

Tu as tellement une grosse concentration sur la victoire , a-t-il soutenu. C'est du bruit venant de l'extérieur. Je suis concentré sur les Pats et sur Équipe Canada junior. C'est plutôt facile de bloquer ce genre de choses.

Le prochain Connor McDavid?

Adam Fantilli, un attaquant des Wolverines de l'Université du Michigan qui devrait être dans la conversation pour le deuxième rang au total du prochain repêchage, est un ami de Connor Bedard à l'extérieur de la patinoire.

Les deux jeunes hommes ont regardé le match de vendredi des Pats quand Adam Fantilli n'a pas pu regarder celui des Wolverines sur son portable.

C'est un très bon gars , a insisté Adam Fantilli.

C'est drôle quand les gens nous mettent en confrontation l’un contre l’autre , a ajouté Connor Bedard. Nous blaguons un peu à propos de ça, mais nous nous encourageons. Maintenant, nous sommes dans la même équipe.

Le prochain grand talent du hockey - Connor Bedard a été comparé à Connor McDavid en termes de ce qu'il pourrait accomplir pour changer l'avenir d'une équipe de la LNH - ne fait que commencer.

Et il est déjà un gros sujet de discussion dans le monde du hockey.

Il est aussi bon qu'annoncé , a souligné Brandt Clarke. Il est tellement intelligent avec la rondelle et son tir est inégalé. J'ai vraiment hâte de voir la suite de sa carrière.

La prochaine étape consiste à essayer de remporter une autre médaille d'or en sol canadien.