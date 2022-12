Amnistie : il faut éviter que la civilisation ne sombre dans un « abîme »

Michel Désautels (M.D.) : Le mandat d’Amnistie est complètement fou : couvrir de la liberté d’expression jusqu’au droit à la vie!

Agnès Callamard (A.C.) : C’est la Déclaration universelle des droits humains; notre mandat repose sur ses principes fondateurs. Mais en même temps, on fait acte stratégique, c’est-à-dire qu’on ne travaille pas sur tout de la même façon. On va utiliser notre connaissance de l’environnement, de ce qu’on peut faire avancer. C’est une approche stratégique qui nous pousse à identifier à quel moment on peut agir, et sur quoi.

M.D. : Vous étiez déjà passée chez Amnistie internationale, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, comme cheffe de cabinet du secrétaire général. Entre cette époque-là et aujourd’hui, les choses se sont sérieusement détériorées sur la planète.

A.G. : En effet. Maintenant, nous faisons face à des défis qui sont vraiment existentiels, pour la planète et pour l’être humain. On parle bien sûr de l’aspect climatique, qui est tout à fait présent. Déjà, à l’heure actuelle, on peut dire que des millions de personnes perdent la vie en raison de notre incapacité à régler le problème lié à l’injustice climatique.

Il y a aussi les pandémies. On a été les victimes d’une, et il y en aura peut-être d’autres…

[Il y a aussi] les guerres qui se multiplient, à l’heure actuelle, en lien avec la reconstruction du système international; les conflits directs ou indirects avec les États-Unis, la Russie et la Chine… Tout cela, c’est un foyer de défis et de problèmes qui sont pour moi de nature existentielle. Ce qui signifie que notre civilisation est au bord de l’abîme, je dirais.

Le rôle d’Amnistie internationale, pour moi, c’est de voir si on peut contourner ce grand trou, ce précipice. Est-ce qu’il y a d’autres façons de voir le monde, d’autres façons de gouverner notre planète et nos sociétés, qui nous permettraient d’éviter le pire?

M.D. : Cette COP consacrée à la biodiversité explique en partie votre passage à Montréal. Vous faites le lien en disant que la protection des personnes et des communautés, c’est important. Surtout dans un pays où les relations avec les peuples autochtones ont été et continuent d’être difficiles. Et c’est là où vous faites le point de jonction en matière de droits de la personne.

A.G. : Absolument. La protection de la biodiversité, c’est aussi la protection de l’être humain, pour le présent et le futur. Le droit à la vie ne pourra pas être réalisé dans un environnement où il n’y a plus de biodiversité, plus d’accès aux ressources, où la nourriture devient de plus en plus difficile à produire, etc.

Pour nous, la protection de la biodiversité, c’est un enjeu de droits humains.

M.D. : Concernant la protection des communautés autochtones, est-ce plus facile de convaincre qu'avec une simple déclaration sur les droits des Autochtones à l’ ONU ? On semble piétiner [dans ce domaine] dans plusieurs pays.

A.G. : Tout à fait. Mais même dans le contexte de cette biodiversité, nous avons quelques appréhensions. Par exemple, le texte à l’heure actuelle fait état d’un objectif dit 30 pour 30 , soit 30 % d’aires protégées d’ici 2030. Ça, c’est parfait… en théorie. En pratique, il faut quand même que ces 30 % d’aires protégées prennent en compte les peuples autochtones : leur présence sur ces aires protégées et le fait qu’ils ont été, historiquement, les meilleurs gardiens de cette biodiversité. Nous avons quand même des appréhensions, car même si les textes actuels font référence aux peuples autochtones et à leurs droits, l’intégration entre les aires protégées et les peuples autochtones n’est pas très bien ancrée dans ce protocole qui est en train d’être discuté.

La deuxième chose, c’est que les peuples autochtones eux-mêmes devraient avoir le droit, presque l’obligation, d’être les garants de cette biodiversité en mettant de l’avant des aires qu’ils souhaitent protéger et gérer.

À l’heure actuelle, les aires protégées par les Autochtones ne font pas partie intégrante des accords. Je ne suis pas sûre que ça fasse partie de façon très positive de ce que le Canada essaie de mettre en route.

Oui, au niveau fédéral, ils pensent accorder plusieurs millions de dollars pour la création de quatre aires protégées et gérées par les Autochtones, mais ça, c’est de la pacotille quand on voit l’ensemble du territoire et qu’on considère l’ensemble de l’argent consacré aux aires protégées.

Ce que nous avons remarqué à travers le monde, c’est que ces aires protégées deviennent souvent des forteresses , c’est-à-dire qu’on expulse tous les êtres humains, y compris ceux qui y vivent depuis des années. Et cela, c’est un obstacle aux droits des peuples autochtones, mais aussi à la biodiversité.

M.D. : Est-ce que ça ne devient pas un obstacle à la cohésion des sociétés qui accueillent ces espaces?

A.G. : Il s’agit d’une cogestion qui doit être basée sur des principes transparents et clairs. À l’heure actuelle, pour la grande majorité des peuples autochtones à travers le monde, ainsi qu’au Canada, il ne s’agit pas du tout de cogestion, et pas non plus de consultations libres… Il faut une intégration de toutes les parties prenantes, mais celle-ci ne doit pas se faire sur le dos des droits des peuples autochtones, surtout dans un contexte national et international de violations systématiques, à l’égard de ces peuples, depuis des décennies, si ce n’est des siècles.

M.D. : Vous avez aussi été rapporteuse spéciale de l’ ONU sur les exécutions extrajudiciaires et vous avez enquêté dans plusieurs régions du monde… Est-ce qu'il y a des avancées encourageantes dans ce domaine? Parce que chaque fois qu’il y a un changement de régime dans une région plus ou moins stable, ou même un maintien de régime à force de répression, il y a des gens qui paient de leur vie. Est-ce qu’il y a des lueurs d’espoir? Peut-être du côté des tribunaux internationaux? Des mobilisations populaires?

A.G. : Absolument! Je pense que le fait qu’il y ait des personnes, que ce soit en Iran, au Myanmar, en Russie et dans beaucoup d’autres pays, qui se lèvent, qui vont dans la rue, qui manifestent et qui paient un prix très lourd pour leur engagement… Bien sûr, cela démontre l’injustice du système, mais aussi la résilience et le courage des êtres humains.

Tant que nous avons cette capacité à dire non, tant que nous avons cette capacité à nous élever contre les injustices, à nous mobiliser, à vouloir aussi être dans l’écoute, être prêts à écouter les autres, à comprendre… Tant que nous avons cette capacité en nous, je crois qu’il y a beaucoup d’espoir pour faire progresser les choses.

C’est à partir du moment où on laisse tomber, où on laisse nos préjugés nous diriger, [qu']on est dans une situation très grave. À l’heure actuelle, cela m’inspire de voir ces femmes iraniennes qui sont en train de mener un mouvement de révolte incroyable! Au départ, c’était contre la police de la morale, mais à l’heure actuelle, c’est un mouvement généralisé qui touche beaucoup d’autres classes sociales de l’Iran. Et c’est le plus grand défi lancé au pouvoir islamique depuis des décennies. Il y a beaucoup d’espoir, tout comme dans les mouvements des femmes, en Amérique latine, pour le droit à l’avortement. Il y a de grosses lumières d’espoir.

M.D. : Y a-t-il des moments où Amnistie a eu peur de prendre fait et cause pour le mauvais client?

A.G. : Ce sont des questions sur lesquelles nous nous penchons tout le temps, en particulier pour des individus. Mais la meilleure façon [d’intervenir], c’est de le faire sur la base de principes, sur la base du droit. Nous ne nous engageons pas dans l’avenir. Nous protégeons cet individu, cette communauté à un moment précis, à un endroit précis, sur la base de principes précis. C’est quand même extrêmement ponctuel, ce que nous faisons.

Bien sûr, je pourrais vous citer plusieurs personnes, comme des prisonniers de conscience qui, quelques années plus tard, au pouvoir, vont commettre des crimes. Ça nous arrive fréquemment. Est-ce que ça veut dire que ce que nous avons fait 20 années plus tôt, était [erroné]? Non, nous l’avons fait sur la base de principes qui sont toujours en vigueur. Si ces personnes sont torturées, arrêtées de façon arbitraire, si elles sont menacées de mort, il nous revient de faire agir ces principes et de déclarer ces personnes prisonniers politiques ou prisonniers de conscience. Cela ne nous engage pas quant à ce qu’elles feront plus tard.

M.D. : En 60 ans d’action, Amnistie internationale n’a pas vu sa crédibilité être usée ou entachée, et son membership continue de croître. Est-ce un indice du fait qu’il y a une vraie mobilisation des citoyens par rapport à des questions qui tombent parfois dans l’oubli?

A.G. : Amnistie internationale, ce sont des rapports très pointus et une analyse juridique très poussée, mais c’est aussi le membre, la membre. C’est ça, la puissance d’Amnistie : 10 millions de membres et de supporteurs, à travers le monde, qui croient en notre mandat et qui veulent se mobiliser, faire campagne. C’est ce qui m’a ramenée à Amnistie internationale : sa force et celle des mouvements sociaux à travers le monde. Et c’est ce qui va éviter que notre civilisation ne sombre dans cet abîme.