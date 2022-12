Deux lugeuses canadiennes marquent l’histoire à Whistler

Alors que la Coupe du monde de luge était de retour dans cette station de ski pour la première fois en trois ans, les deux lugeuses sont devenues les premières canadiennes à prendre part à l'épreuve féminine en double.

« Caitlin et moi avons été à l'avant-plan du double féminin et chaque jour, nous développons nos habiletés. Dans l'ensemble, je pense que nous gagnons de l'expérience chaque jour et ça se passe plutôt bien. »