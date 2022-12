Un festival adapté aux personnes autistes et ayant un handicap physique à Calgary

Le festival Glow Without Limits a offert un environnement adapté aux personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et ayant un handicap physique à Calgary samedi matin.

Situé au Nutrien Western Events Centre, le festival a proposé des foules moins importantes et un niveau de bruit réduit.

Des milliers de lumières étincelantes aux couleurs diverses parsèmaient le centre, mais contrairement au festival dans lequel il s’insère, aucune musique ambiante ne pouvait être entendue.

La limite de personnes était établie à un peu plus de 400 pour assurer le confort de ceux qui admirent les sculptures lumineuses.

L’événement est pour les familles avec un membre qui souffrent de sensibilités sensorielles, alors on ne diffuse pas de musique, on réduit la luminosité de certaines des décorations, et on ferme celles qui clignotent , explique Kami Van Haslt, responsable du marketing pour Shadow Vista Productions, la compagnie qui organise le festival.

L’événement a débuté il y a quelques années lorsqu’un parent a contacté les organisateurs. Il voulait savoir s'il était possible d’admirer les multiples décorations lumineuses sans une foule de personnes, car son fils est atteint d’une sensibilité sensorielle.

On a fait venir toute la famille le lendemain, avant l'ouverture du spectacle où nous pouvions contrôler la musique et les lumières clignotantes. Ça s'est très bien passé, et ça signifiait beaucoup pour cette famille , explique Mme Van Haslt.

« Nous avons donc décidé d'ouvrir le spectacle à toute personne atteinte d’une sensibilité sensorielle avant le Glow Calgary et le grand public. » — Une citation de Kami Van Haslt, responsable du marketing pour Shadow Vista Productions

Mme Van Haslt précise aussi que les parents sont informés des divertissements offerts par le festival avant d’y participer. De cette manière, ils peuvent éviter les activités qui pourraient effrayer leurs enfants.

L’occasion parfaite

La surprise a d’abord précédé l’excitation pour Jennifer Gagne lorsqu’elle a appris l’existence du festival Glow Without Limits.

Les foules ont été moins imposantes au Glow Without Limits samedi matin à Calgary. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Les événements de ce type pour les personnes atteintes d’une sensibilité sensorielle sont rares, explique-t-elle.

Mes enfants sont neurodivergents, et l’un de mes garçons souffre également d'une infirmité motrice cérébrale et de deux maladies neurologiques rares, dit-elle. Dès que nous avons appris que cet événement serait un peu plus calme, avec moins de monde, nous avons su que ce serait l'occasion parfaite de découvrir toutes les sculptures de lumières.

Elle et sa famille évitent d’ailleurs les événements avec une foule trop imposante.

Nous les évitons parce que ça peut devenir chaotique. Il nous faut ensuite beaucoup de temps pour décompresser lorsqu’on rentre à la maison, explique , Jennifer Gagne

Rizaldy Robles, de son côté, a été tout aussi ravi de pouvoir profiter d’une activité sans une multitude de personnes qui y participent avec ses enfants.

Je me sens calme, mes enfants sont calmes d’être ici. Si mes enfants sont calmes, alors je suis calme , dit-il.

L’événement sera également offert à Edmonton le 17 décembre prochain.