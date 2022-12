Québec verse une aide d’urgence de 6 M$ aux banques alimentaires

Devant les importants besoins des banques alimentaires de la province, le gouvernement du Québec leur octroie une aide d'urgence de six millions de dollars. Cette somme sera partagée entre les 32 membres des Banques alimentaires du Québec, dont Moisson Estrie.

Cette annonce a été faite à Sherbrooke par la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, ainsi que la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne.

La députée Geneviève Hébert souligne le travail exemplaire de l'organisme Moisson Estrie, établi dans sa circonscription de Saint-François, tout en affirmant que dans une société comme la nôtre, il est inconcevable de manquer de nourriture .

Aussi présent sur les lieux, le directeur général des Banques Alimentaires du Québec, Martin Munger, a mis de l'avant la pression à laquelle ses membres font face, en raison de l'inflation et de la hausse des prix des denrées.

« Les organismes d’aide alimentaire de notre réseau font face à un niveau de demandes jamais vu dans l’histoire de notre organisation. » — Une citation de Martin Munger, directeur général des Banques Alimentaires du Québec

Agrandissement et entreposage en Estrie

Parmi les projets sur la table en Estrie, on compte un investissement de 250 000 $, remis à l'organisme SOS Dépannage Moisson Granby, afin d'agrandir ses infrastructures.

On prévoit aussi une somme de 64 970 $ pour l'aménagement d'un espace d'entreposage chez Moisson Estrie.

1200 organismes luttent contre la faim

Au total, cette aide sera répartie sur l'ensemble du territoire, auprès des 1200 organismes desservis par les banques alimentaires du Québec.

En juin dernier, le gouvernement de François Legault avait déjà annoncé une enveloppe de cinq millions de dollars pour les Banques alimentaires du Québec.