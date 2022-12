Des centaines de manifestants ont défilé au Canada en soutien au peuple iranien

L’Iran fait face à un vent de manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une étudiante de Téhéran qui a été arrêtée et battue par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés.

Jeudi, l’Iran a exécuté Mohsen Shekari, 23 ans, pour avoir bloqué une rue et blessé un paramilitaire au début des manifestations.

Une condamnation à la mort qui n'a fait qu'embrasé la colère de milliers de manifestants de la diaspora iranienne au Canada.

Le gouvernement iranien avait déjà annoncé la couleur en disant que les personnes qui manifestent en Iran sont susceptibles d’être arrêtées et la peine de mort existe depuis l’avènement de République islamique. Et la peine de mort fait partie des pratiques de ce pays , explique Hanieh Ziaei, politologue et iranalogue de la Chaire Raoul-Dandurand.

L’experte dénonce également un procès bafoué et elle en est certaine, ce n’est pas la dernière exécution.

C’est un moyen pour l’État iranien d’en faire un exemple, d’envoyer un message fort. Ce type d’exécution est un outil de terreur et de menace. Ça fait partie d’une stratégie et d’un mode de gouvernance pour donner un message aux autres personnes qui manifestent.

Manifestation devant le parlement canadien, à Ottawa. En lien avec les événements en Iran. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

La colère monte

De Montréal à Toronto en passant par Winnipeg, plusieurs manifestations ont eu lieu un peu plus de 24 heures après que le gouvernement du Canada ait annoncé la sanction de 22 hauts responsables de la magistrature, de l'administration pénitentiaire et de la police iranienne.

À Ottawa, quelques centaines de manifestants se sont réunis devant le parlement. Pour Aida Bahramian, activiste d'origine iranienne, la communauté internationale doit faire preuve de plus de fermeté vis-à-vis du régime théocratique iranien.

« Ce qui nous inquiète est qu’ils assassinent une génération. On aimerait bien que les organismes internationaux posent des actions. Les soutiens c’est beau, on les a entendus, mais ça ne suffit pas pour arrêter cette dictature. Ce qu’on demande au gouvernement canadien et aux autres gouvernements c’est de ne plus légaliser le régime islamique, » — Une citation de Aida Bahramian, activiste d'origine iranienne

Aida Bahramian, activiste d'origine iranienne. Photo : Radio-Canada

Alors même que ce samedi coïncide avec la journée des droits de la personne, selon Amnesty International, 28 personnes, dont trois mineurs, qui ont été arrêtées pour leur implication dans le mouvement de contestation iranienne, risquent le même sort que Mohsen Shekari.

Il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que cette exécution ne va pas nous faire taire. Nous allons nous assurer que ceux qui ont perdu la vie ne l’ont pas fait en vain. Ça ne fait qu’augmenter la colère de plusieurs , fait valoir en guise de conclusion Mona Tajali, professeur associée à Agnes Scott College, en Georgie aux États-Unis.

Mona Tajali, professeure associée à Agnes Scott College, en Georgie aux États-Unis. Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Camille Kassisi- Monet et de Mirna Djukic