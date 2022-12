Les cultures autochtones s’invitent à l’organisme Siloam Mission à Winnipeg

Les cultures autochtones sont à l’honneur dans l’établissement Siloam Mission à Winnipeg samedi. Plusieurs dizaines de personnes ont eu l’opportunité de déguster des mets autochtones tout en discutant avec des artistes autochtones et des employés de l'organisme.

C’est le premier événement de cette envergure organisé par l’organisme en lien avec son engagement renouvelé envers la vérité et la réconciliation annoncées le 1er décembre  (Nouvelle fenêtre) .

On voulait montrer qu’on appuie nos mots avec des actions , explique la directrice générale de Siloam Mission, Tessa Blaikie Whitecloud.

Avec cette nouvelle entente, l’organisme a révisé sa mission et ses valeurs afin de refléter les sept déclarations présentées, dont l’accès équitable aux emplois et à la formation pour les employés autochtones.

Recrutement et rétention des employés autochtones

Christine Vanagas travaille au Siloam Mission depuis plus de neuf mois. Elle a vu le nombre d'employés autochtones dans l'organisme passer de 10 à 35 depuis le début de son embauche à aujourd'hui. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Dans l’optique de cette entente, un des objectifs de Siloam Mission est de travailler sur le recrutement et la rétention des employés autochtones.

Selon la directrice des relations et de la guérison avec les Autochtones, Christine Vanagas, il y avait une dizaine d’employés autochtones lorsqu’elle a commencé il y a neuf mois. Aujourd’hui, l’organisme compte 35 employés venant des communautés autochtones.

Les changements apportés à Siloam Mission, c’est le résultat d’une communauté qui s’est unie pour faire entendre leurs préoccupations [...] Je veux honorer ces voix qui ont généré le changement, c’est une manière de montrer des preuves tangibles qu’elles ont été entendues , soutient Christine Vanagas.

Selon elle, il est important de travailler de concert avec les employés autochtones et d’amplifier leurs voix afin de provoquer les changements désirés. Les employés autochtones peuvent nous dire où les changements sont nécessaires , insiste-t-elle. Ils peuvent nous expliquer les barrières et les défis auxquels ils font face.

Redonner aux membres de la communauté de Siloam Mission

L’accompagnatrice en santé mentale de Siloam Mission, Sonja Lavallee a occupé plusieurs postes au cours des cinq dernières années auprès de l’organisme, elle a remarqué plusieurs changements en lien avec les valeurs prônées dans le cadre de la vérité et réconciliation.

Victoria McIntosh est une artiste autochtone et une survivante des pensionnats pour Autochtones. Elle a souhaité participer aux portes ouvertes de Siloam Mission pour démontrer son appui aux personnes en situation d’itinérance. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Sonja Lavalle qui a des origines autochtones est fière de pouvoir parler des programmes culturels mis sur pied par l’organisme depuis quelques mois.

L’aspect culturel autochtone prend de l’ampleur au sein de l’organisme et c’est un besoin pour avancer vers la guérison , ajoutant qu’elle ne connaissait pas ses origines.

Plus de 70 % des membres de Siloam Mission sont autochtones. Selon Bronson Richard, un employé de Siloam Mission, les services et les programmes culturels autochtones mis en place dans l’organisme sont une manière de redonner à la communauté en termes de spiritualité et d’aider ses membres à retrouver leur identité.

Richard Bronson est membre de la Première Nation Pine Creek au Manitoba et est fier d’avoir été derrière un atelier de création de fabrication de tambours.

Bronson Richard est fier de voir son employeur, l'organisme Siloam Mission, mettre en place des programmes culturels autochtones pour les employés et les membres de la communauté. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal