Des enfants de foyers monoparentaux apprennent les valeurs du partage à l’approche de Noël

Une longue file formée d’enfants issus de foyers monoparentaux s’est formée au centre commercial Londonderry à Edmonton à l’occasion du troisième événement annuel de Noël, baptisé Little Santas, organisé par l’organisme Kaleo Collective.

Il s’agissait samedi de permettre aux enfants d'offrir un cadeau à leur mère ou leur père à Noël. Ce petit geste a un impact important sur la santé mentale des chefs de familles monoparentales, disent les organisateurs.

Nous avons dû couper notre ligne [téléphonique] parce que nous n'étions pas sûrs de pouvoir répondre à la demande cette année , se désole Layna Haley, fondatrice de Kaleo Collective, un organisme sans but lucratif qui aide les parents qui élèvent seuls leurs enfants.

Joyce Kouadio se réjouit en recevant le cadeau qu'elle a choisi à offrir à sa mère le matin de Noël. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Je suis venue pour offrir un cadeau de Noël à ma maman que j’aime , se réjouit Joyce Kouadio, qui participe pour la première fois aux côtés des 600 enfants et de 300 parents inscrits cette année.

Pendant les fêtes, les parents isolés font souvent des sacrifices pour s'assurer que leurs enfants passent un joyeux Noël. Avec l'augmentation des prix de l'épicerie, cela peut se faire sentir encore plus, affirme Layna Haley. Cet événement me tient à cœur parce que j'ai été une mère célibataire pendant huit ans et c'était difficile de ne pas avoir quelqu'un pour emmener mon fils chercher un cadeau de Noël pour moi.

La fondatrice de Kaleo Collective, Layna Haley, espère diversifier les sources de financement pour que l'organisme puisse continuer de fonctionner. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

« Little Santas permet aux enfants d'être à l'origine d'un souvenir spécial sans aucun coût pour maman ou papa qui élèvent seuls leurs enfants. Laisser un enfant choisir un cadeau pour son parent renforce sa dignité. » — Une citation de Layna Haley, fondatrice de Kaleo Collective

Sous un chapiteau dressé aux couleurs de Noël, les enfants choisissent eux-mêmes le cadeau.

Nous avons donc un large éventail de cadeaux, des produits pour le bain, des articles de beauté, des boucles d'oreilles, ce genre de choses , précise Layna Haley.

Tout ce qu'un enfant aimerait offrir à une maman, nous essayons de le fournir lors de notre événement , ajoute-t-elle.

Pour Stephen Hertzog, l'esprit de Noël, c'est de donner et de recevoir, soit une valeur qu'il veut inculquer à ses petits-enfants. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

« Nous savons que lorsque les enfants ont de l'empathie et de la compassion, ils deviennent des adultes empathiques et compatissants. » — Une citation de Layna Haley, fondatrice de Kaleo Collective

L'importance de la famille

Zoya, 5 ans, et sa petite sœur Payton, 2 ans, accompagnées par leurs grands-parents Stephen et Patricia Hertzog, participent pour la deuxième année de suite à l’évènement de Kaleo Collective.

Elles avaient beaucoup de joie en choisissant les cadeaux pour leur mère, explique Stephen Hertzog. C’est une façon très importante de soutenir l'unité de la famille durant le temps des fêtes.

Le poids de l’inflation

Tannas Tappen est une mère monoparentale depuis cinq ans qui est venue avec ses trois enfants. Trypton, 9 ans, Kymson, 8 ans et Deryn, 5 ans.

Je veux faire plaisir à ma maman durant Noël , lance Trypton tout fier de choisir son cadeau.

Prendre part à Little Santas est une belle occasion pour les enfants de Tannas Tappen de lui offrir un cadeau de Noël, dans un contexte d’inflation galopante. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

D'après Mme Tappen, prendre part à l'événement est une belle occasion pour ses enfants de lui mettre un cadeau sous l'arbre de Noël, notamment dans un contexte d’inflation galopante.

Notre facture d'épicerie a augmenté de façon significative, ce qui fait un trou dans mes finances et retire de l'argent à d'autres besoins, comme la nourriture, les vêtements, et d’autres choses , dit-elle.

Ce n'est pas seulement difficile pour moi, en tant que mère célibataire, de choisir des cadeaux pour eux, mais ils n'auraient pas l'occasion de faire des cadeaux pour moi parce qu'il n'y a tout simplement pas d'argent supplémentaire dans le budget pour cela , ajoute-t-elle.

L’organisatrice Layna Haley souligne que les dons ont été un peu plus lents à arriver cette année : Je pense donc que le monde ressent vraiment l'impact de l'inflation en ce moment.