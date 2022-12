Rien n’est à l’épreuve d’Érik Raymond

Érik Raymond repousse constamment ses limites dans le sport. Et pourtant il a dû être amputé d’une partie de sa jambe gauche à cause d’un grave accident.

J'étais à Mont-Laurier, dans un moulin à scie. On posait des conduits de dépoussiérage, raconte-t-il. Il y a une trappe sur un convoyeur à vis qui a été laissée ouverte. À un moment donné, j'ai fait un déplacement dans l'usine. J'ai même pas vu le trou et le pied a enfilé dedans .

Je me souviens après l'accident, poursuit-il. Tu es couché dans ton lit et tu te questionnes : est-ce que je vais être capable de faire ci, de faire ça?

Résilient et entêté, le père de trois enfants était particulièrement motivé pour sa réadaptation.

Je voulais tout faire et eux [les professionnels] ils essayaient de me retenir, de me dire de prendre mon temps. Mais moi, je voulais tout, tout de suite. J'étais très exigeant envers eux et envers moi-même. J'ai fait des erreurs. Des fois j'ai poussé trop fort et je revenais amoché au centre de réadaptation , se souvient Érik Raymond.

Mais aujourd'hui, le Saguenéen a fait un triathlon, il évolue en planche à neige et en vélo de montagne.

Érik Raymond s'envolera vers la Colombie-Britannique, dans le but de se qualifier pour des compétitions internationales de planche à neige. Photo : Avec l'autorisation d'Érik Raymond.

J'ai testé les limites de tout ça. Après avoir fait un triathlon, ma prothèse n'était finalement pas assez performante. Alors je suis retourné au centre de réadaptation pour une prothèse de course. Alors je fais de la course à pied. Au niveau de la motocross, de la planche à neige, du vélo de montagne, j'ai une autre prothèse qui est montée sur une suspension de vélo de montagne alors je peux faire les sports d'impact , dit-il.

Je suis très fière de lui, renchérit sa conjointe Andrée-Anne Bergeron. Il est tellement actif, persévérant et résilient que parfois, on en oublie son handicap.

Érik Raymond et sa conjointe Andrée-Anne Bergeron. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

C'est d'aller chercher le meilleur de moi-même. C'est de voir où je peux aller. J'aimerais vraiment me rendre à la Coupe du monde , croit Érik Raymond, plein de détermination.

