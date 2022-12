Écrire pour contribuer à la libération de personnes incarcérées ailleurs dans le monde

Selon Amnistie internationale, ces personnes ont été injustement emprisonnées pour avoir participé à des manifestations ou encore pour avoir revendiqué des droits pour les communautés LGBTQ .

Cette activité qui a débuté en 2001 permet d’envoyer un message d’espoir à des personnes incarcérées aux quatre coins du monde.

Même s'ils vivent à plusieurs milliers de kilomètres de ces personnes, les participants du Kamouraska espèrent que leurs messages auront un écho jusqu'à elles.

Les participants envoient des messages d'espoir à des gens qu'ils ne connaissent pas. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

L’organisatrice de l'événement à Kamouraska, Caroline Russel, ne doute pas de l’impact de ces messages. Dans 75 % des cas, soit les personnes sont libérées ou leurs conditions de détention s'améliorent , fait-elle savoir.

« Souvent, les gens pensent que ça ne sert à rien, mais oui cette campagne sert à quelque chose! » — Une citation de Caroline Russel, organisatrice du marathon d’écriture à Kamouraska

Caroline Russel est aussi agente d'inclusion auprès des personnes immigrantes chez Projektion 16-35.

Elle considère ce petit marathon d'écriture comme complémentaire à son travail.

Dans le cadre de mes fonctions, j'ai l'occasion d'organiser des activités pour les personnes immigrantes, mais aussi de façon interculturelle, donc pour les mêler avec les gens de la communauté , explique-t-elle. Je me suis lancée dans cette grande aventure parce que je connais personnellement bien la campagne d’Amnistie internationale qui a vraiment un réel impact.

Une participante prend le temps de réfléchir pour trouver les bons mots. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Avec sa conjointe, Yvan Gosselin tenait à participer à l’activité d’Amnistie internationale. Il souhaitait envoyer un message d’espoir à Nasser Zefzafi, incarcéré au Maroc depuis 2017 pour avoir exprimé son opinion après la mort d’une personne dans son village.

« On essaie de leur dire qu'on partage comme on peut une partie de leur douleur et qu'on leur souhaite bon courage. » — Une citation de Yvan Gosselin, participant au marathon d’écriture à Kamouraska

Karine Verpillot, elle, dit envoyer un message de courage et de foi. Elle reconnaît sa chance de vivre dans un pays où la liberté d'expression est présente et importante. En faisant ça , dit-elle, c'est comme si je pouvais exprimer cette liberté pour ceux qui ne l'ont pas.

La liberté d'expression, un concept fragile

Le cinéaste Hugo Latulippe, qui était des participants, rappelle que le concept de liberté d'expression demeure fragile dans certains États. Selon lui, des activités menées par Amnistie internationale et par d'autres groupes permettent d'en prendre conscience.

La liberté d'expression semble acquise au Canada, mais la situation est tout autre dans certains pays, croient les participants. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

On a juste à regarder le pays au sud du nôtre , commente-t-il. On le sait que ça peut basculer. J'arrive du Brésil qui est un pays normalement assez ordonné et calme. Mais avec Bolsonaro, on a vu que le chaos pouvait embarquer assez vite. Donc, non. Je pense qu'il n’y a rien d'acquis.

Hugo Latulippe soulève le danger de l'indifférence.

On vit dans un pays tellement confortable! C'est facile d'oublier le reste du monde quand on est dans notre bulle et dans notre perspective à nous , constate-t-il.

Le cinéaste espère que l'addition de tous ces messages permettra d'avoir un impact sur leurs destinataires.

Selon Amnistie internationale, 4 700 000 actions ou messages ont été envoyés dans le monde dans le cadre de ce marathon d'écriture.

Dans l’Est-du-Québec, des activités similaires ont eu lieu à Rimouski et Gaspé. Selon Amnistie internationale, 19 événements ont été tenus un partout au Québec.

D’après le reportage de Patrick Bergeron