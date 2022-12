Une Première Nation éloignée au Manitoba accueillera son premier restaurant

Brett Mason, l’un des cuisiniers du nouveau Jeremiah’s Korner Kafe, admet ne jamais avoir pensé pouvoir travailler en restauration sans devoir déménager plus au sud.

C’est la première fois que nous avons un vrai restaurant ici , explique celui qui a passé la majeure partie de sa vie dans la Première Nation.

« Beaucoup de personnes sont excitées! On me demande quand nous allons ouvrir. C’est vraiment très excitant! » — Une citation de Brett Mason, cuisinier au Jeremiah's Korner Kafe

Lori Lucas, une femme ojibwée originaire de la Première Nation d’Ebb and Flow, est venue prêter main-forte à la communauté pour les quatre à six prochains mois. Durant son séjour, elle souhaite former un gérant pour le restaurant ainsi que potentiellement un aide-gérant.

À Winnipeg, nous sommes tellement habitués à avoir des restaurants et des cafés où l’on peut rencontrer nos amis, manger, boire un café et passer du bon temps ensemble , explique-t-elle.

Ils n’ont pas ça, ici. Pour une communauté, ne pas avoir ce genre d'occasions peut réellement avoir un effet sur la santé mentale et physique de ses membres. En ouvrant ce restaurant, les gens auront la chance de venir et d’apprécier la compagnie des uns et des autres. Ça va apporter de grands changements! , ajoute Mme Lucas.

Or, en raison de sa position géographique, ouvrir un restaurant dans la Première Nation de Wasagamack comporte certains défis, notamment celui de ne pas avoir de route ouverte à l’année vers le Sud ni d'aéroport.

Pour Lori Lucas, l'une des premières livraisons pour le Jeremiah’s Korner Kafe, effectuée en hélicoptère, restera à jamais marquée dans sa mémoire.

Ils ont étendu un grand filet dans lequel ils ont mis tout le matériel et la nourriture nécessaire puis l’hélicoptère s’est envolé vers notre île. Une fois arrivés, ils sont descendus jusqu’à ce que le filet touche terre , raconte-t-elle.

« Je n’avais jamais vécu ça auparavant! Pour les locaux, c’était normal, mais moi, j’étais ébahie! » — Une citation de Lori Lucas

Brett Mason espère que ce nouveau restaurant ouvrira la voie pour que d’autres entreprises et services s’établissent dans la Première Nation. Il reconnaît toutefois que de ne pas avoir d’aéroport complique la situation. Selon lui, ce genre d’infrastructure pourrait littéralement changer la vie de sa communauté.

Ça rendrait le tout beaucoup plus facile , explique-t-il

En attendant, Brett Mason et ses nouveaux collègues travaillent tous ensemble pour faire du Jeremiah’s Korner Kafe une réussite.

Avec les informations de Jennifer Francis