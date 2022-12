Camp d’équipe Canada junior : le héros local, la compétition et un vol raté

Une dizaine de joueurs dont le poste dans l’équipe est quasi garanti se sont entraînés plus tôt dans la journée, alors que le reste des 32 joueurs présents au Nouveau-Brunswick ont pris la glace en fin d’avant-midi. Au programme, la préparation pour le premier match préparatoire de l’équipe face à une équipe étoile du Sport universitaire de l’Atlantique ( SUA ).

De ces joueurs qui tentent de garantir une place dans l’alignement de l’entraîneur-chef Dennis Williams, on retrouve Evan Nause, défenseur des Remparts de Québec de la LHJMQ .

Evan Nause avec la rondelle durant le camp de sélection d'équipe Canada junior. Photo : The Canadian Press / Ron Ward

Né en Colombie-Britannique, Nause est déménagé à l’âge de 3 ans à Riverview, à quelques minutes de la glace du Centre Avenir de Moncton. Il a fait ses premiers coups de patin dans la ville.

Je joue presque dans ma cour arrière, c’est super d’être à la maison. Ça ajoute à l’expérience, je suis content d’être ici , déclare avec le sourire le choix de 2e ronde des Panthers de la Floride en 2021.

Il en est à sa première expérience avec l’équipe nationale des moins de 20 ans. Les places à la ligne bleue se font rares, mais celui qui a 11 points en 22 matchs à Québec cette année est prêt à accepter un rôle différent sous le chandail de l’unifolié.

Je vais accepter le rôle qu’on me donne que ça soit en désavantage numérique, contre les meilleures lignes, un rôle défensif ou juste de bouger la rondelle rapidement. Je vais faire de mon mieux et garder l'esprit ouvert.

Le défenseur avoue que la transition avec l’équipe nationale se fait mieux avec la présence de trois de ses coéquipiers des Remparts de Québec.

Le voyage a été plus facile, c'est certain! C’était plus facile de faire sur qu’on était à temps pour voyager. C’est bien d’avoir des gens qu’on connaît dès le début du camp , affirme Evan Nause.

L’un d’eux est Zachary Bolduc qui se retrouve à se battre pour l’une des dernières places de disponible à l’avant, malgré sa moyenne d’un peu moins de 2 points par match cette saison.

Faut pas oublier que c'est Équipe Canada junior. C’est les 22 meilleurs au Canada. C'est une équipe qui est difficile à percer, mais je pense que c'est quelque chose que je peux faire. J’ai du plaisir, je fais juste ce que j'ai à faire et ça sera important de jouer de bons matchs préparatoires et de montrer ce que je sais faire , affirme le choix de premier tour des Blues de Saint-Louis à l'encan de 2021.

Une bataille devant le filet

Ils sont quatre portiers à avoir été appelés au camp de sélection pour tenter d’obtenir l’une des trois positions disponibles dans l’équipe canadienne.

Un autre Rempart présent est William Rousseau qui espère avoir le poste de partant pour la rencontre d’ouverture du 26 décembre à Halifax.

C’est sûr que je suis là pour me battre pour le numéro 1. C’est un spot qui est ouvert, il faut tenter notre chance et ça commence dans les pratiques. J’aime ça être un peu le négligé et arriver là comme le moins favori. Les autres ont été dans le programme un peu plus longtemps. Faut juste travailler un peu plus fort, trouver un autre niveau , affirme le portier qui aura 20 ans le mois prochain.

Le gardien William Rousseau tente de se forger une place dans l'équipe Canada junior. Photo : The Canadian Press / Ron Ward

Il compétitionne devant le filet contre Ben Gaudreau, le cerbère du Sting de Sarnia dans la Ligue de l’Ontario.

L’espoir des Sharks de San José a eu un peu plus de difficulté que les autres à se rendre à Moncton. Son vol de London à Toronto a été retardé et il a raté sa connexion pour le Nouveau-Brunswick.

C’était une longue journée vendredi, je suis seulement arrivé à Moncton à deux heures samedi matin. Les jambes étaient un peu lourdes ce matin, j’ai dû m'étirer un peu, mais je me sentais bien , avoue le médaillé d’or du Championnat mondial des moins de 18 ans de 2021.

Je pense que je dois continuer de jouer mon jeu et on ne peut contrôler que ça. On doit mériter notre place et je veux être le meilleur ici.