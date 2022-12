Soccer : partisans français et marocains célèbrent leur victoire en quarts de finale

La France, championne du monde en titre, a remporté son match (2 buts contre 1) face à l'Angleterre, tandis que le Maroc l'a emporté contre le Portugal (1 but à 0).

Du côté français, des partisans se sont rassemblés dans un bar du centre-ville de Toronto pour encourager les tricolores, déjà deux fois champions du monde (1998 et 2018).

Parmi eux, Baptiste Guyon confie que ce match contre les Anglais était un peu les montagnes russes. On avait l'avantage et ils sont revenus.

Les Anglais, à qui l’arbitre a accordé deux pénalités durant la rencontre, auraient pu revenir au score, raconte le partisan, mais ils ont loupé la pénalité et ça a fait la différence , ajoute-t-il soulagé.

Selon lui, cet événement est important car il permet de regrouper les communautés. La coupe du monde c’est ce qui rapproche , souligne Baptiste Guyon.

À lire aussi : La France rejoint le Maroc en demi-finales de la Coupe du monde

Non loin de lui, Léa Calmels admet que le match était tendu , mais elle dit être joyeuse et très contente, car c'est le dénouement qu’on voulait , explique-t-elle en espérant une troisième étoile sur le maillot tricolore.

Comme beaucoup d'autres partisans français, Henri Kozak ne cachait pas son stress au début de la rencontre. Les Anglais sont costauds , admet-il, avec confiance toutefois.

Cette rencontre était importante pour lui car le duel entre la France et l’Angleterre correspond à une rivalité historique qui date depuis quelques siècles , même si c’est la première fois que les deux équipes s'affrontent en phase finale de la coupe du monde.

Le fan de l’équipe de France se réjouit de cet évènement car même à Toronto il y a un petit bout de France, donc ça fait plaisir , dit-il avec enthousiasme.

Le Maroc est le premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales d'une coupe du monde de soccer. Photo : Radio-Canada / Robert Krbavac

Plus tôt dans la journée, les partisans marocains se sont rassemblés au restaurant Sahara à Mississauga pour célébrer la victoire historique de leur équipe, la seule parmi les pays africains à se qualifier à ce stade de la compétition.

C’est des moments de joie, d'allégresse, de jubilation parmi les membres de notre communauté ici à Toronto , se réjouit Rachid Zein, consul général du Royaume du Maroc à Toronto, pour qui cet évènement apporte aussi une signification nationale, d’attachement, de dévouement et de patriotisme.

Rachid Zein se félicite que des partisans d'autres pays arabes et africains célèbrent avec le Maroc ce moment de joie et de fierté.

Tous les pays arabes sont contents pour nous et nous encouragent et c’est beau a voir , renchérit la présidente de l'Association marocaine de Toronto, Leila Fateh.

Ça représente l'union arabe et africaine car on a reçu beaucoup de félicitations et de mots d' encouragements , dit-elle avec fierté.

Selon Mme Fateh, le soccer est plus qu’un sport, c’est un train d’union qui permet aux membres de sa communauté de se rassembler autour de notre culture et de notre histoire .

On est plus que des fans, on est en amour avec le foot, et on aime se retrouver tous pour célébrer [...] parce que ça représente aussi notre patrimoine , poursuit-elle.

À lire aussi : Le Maroc, première nation africaine en demi-finales du Mondial

De son côté, le partisan Adil Ouzaa dit avoir du mal à exprimer ses sentiments tant l’émotion est grande. Il explique que ce genre de rassemblement est rare au sein de cette communauté, car il n’y a pas beaucoup de Marocains dans la région de Toronto, dit-il. C’est la première fois que je me rassemble avec la communauté donc je ne peux pas être plus fier qu’aujourd'hui.

La prestation de l'équipe marocaine est exceptionnelle et historique , lance le partisan qui dit être fier d’être Marocain et de voir son équipe se qualifier pour la demi-finale. Désormais, la pression est plus grande car on représente tous les Arabes, tous les Africains.

Avec les informations d'Andréane Williams