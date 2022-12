La mairesse de Saguenay présente au Sommet des gouvernements infranationaux et locaux

La mairesse de Saguenay sera présente dimanche et lundi au Sommet des gouvernements infranationaux et locaux, en marge de la COP15. Julie Dufour répond ainsi à l'invitation de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les villes et les gouvernements infranationaux présenteront leurs initiatives, leurs solutions et leurs réalisations en matière de biodiversité lors de ce sommet.

La Communauté métropolitaine de Montréal s'est d’ailleurs engagée samedi à protéger 30 % des milieux naturels dans le Grand Montréal d'ici 2030. Aucune annonce du genre n’est prévue pour la Ville de Saguenay lors de ces échanges.

La mairesse de Saguenay et le conseiller municipal et président de la commission du développement durable et de l'environnement de la Ville de Saguenay, Jimmy Bouchard, qui accompagne Julie Dufour, viennent pour s’inspirer des initiatives faites ailleurs.

Nous ne sommes pas interpellés pour être des interlocuteurs, on va là pour prendre des idées et découvrir les bonnes pratiques pour préserver la biodiversité. C’est un incontournable que Saguenay soit là ce week-end , mentionne Jimmy Bouchard en entrevue à Radio-Canada.

Les maires de 14 grandes municipalités, dont la mairesse de Montréal Valérie Plante, réclament notamment aux gouvernements nationaux et au secteur privé d'accroître les espaces verts en zone urbaine.

Des défis différents

Les enjeux pour Saguenay sont bien différents de ceux des grandes villes ailleurs au Québec pour préserver la biodiversité. Les municipalités ont toutefois un rôle important à jouer, selon Jimmy Bouchard.

On est des gouvernements de proximité et locaux, l’ensemble des enjeux en protection de la biodiversité ou en résilience par rapport aux changements climatiques. Les premiers interpellés à mon avis ce sont les municipalités donc oui on a effectivement un rôle à jouer qui est important , affirme Jimmy Bouchard qui ajoute que toutes les initiatives doivent se faire en collaboration avec le gouvernement fédéral et provincial.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.