Guignolée du Dr Julien : des dons qui font une grande différence pour les enfants

Médecin de famille auprès des jeunes pour la pédiatrie sociale et président du conseil d'administration du Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, le docteur Guillaume Hardy, œuvre depuis 11 ans au centre. Il connaît bien les besoins et l’importance des dons recueillis.

C’est important de financer les services développés pour répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables dans notre société , estime-t-il.

Ce sont des enfants pour lesquels les services sont difficiles à adapter. Il faut des façons de faire spécialisées, près des jeunes et donc ça prend des cliniques de pédiatrie qui s'impliquent dans la communauté.

Le docteur Guillaume Hardy, médecin de famille auprès des jeunes pour la pédiatrie sociale et président du conseil d'administration du Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Après 11 ans, il a pu voir les progrès sur plusieurs années.

Ce ne sont pas des problématiques qui se règlent facilement et rapidement, sauf qu'on voit que les petites améliorations, les petits pas qu'on fait, s'additionnent au fur et à mesure des années , mentionne-t-il. Il y a des jeunes que j'ai connus il y a six ans et que je vois encore et je suis impressionné du chemin qu'ils ont parcouru.

« Au bout du compte, des fois, ça change la trajectoire de vie de l'enfant. Je le constate auprès de plusieurs jeunes, que ça fait une grosse différence. » — Une citation de Dr Guillaume Hardy, médecin de famille auprès des jeunes pour la pédiatrie sociale et président du conseil d'administration du Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie

Le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie a aidé plus de 400 jeunes depuis ses débuts, selon sa coordonnatrice Annie Chanel.

Des bénévoles de la Guignolée du docteur Julien à Cap-Chat Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Parmi eux, 279 jeunes sont en suivi actif. C’est pour ça que c’est important d'avoir l'appui de la communauté pour pouvoir continuer d'offrir les services , dit-elle.

Elle rappelle que le Centre bénéficie du financement de la Fondation du Dr Julien, qui représente environ le tiers des besoins. Le Centre aurait besoin de 15 000 $.

Le budget de fonctionnement total annuel est de 300 000 $. On travaille fort toute l’année en dehors de la Guignolée , souligne-t-elle.

Vingt ans de Guignolée : Dr Julien raconte ses débuts en pédiatrie sociale à Hochelaga ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Dessine-moi un matin Vingt ans de Guignolée : Dr Julien raconte ses débuts en pédiatrie sociale à Hochelaga. Contenu audio de 13 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 13 minutes

Des enfants qui évoluent bien

Comme le docteur Hardy, la directrice du Centre de pédiatrie sociale en communauté l’Équipage, de la Côte-de-Gaspé, Mona Sirois, constate elle aussi des progrès chez les jeunes.

« Tous les jours, je dis aux employés à quel point on fait la différence dans nos familles qu'on reçoit. On voit des enfants qui évoluent bien, qui se sentent chez eux. » — Une citation de Mona Sirois, directrice du Centre de pédiatrie sociale en communauté l’Équipage de la Côte-de-Gaspé

La Guignolée du Dr Julien au Dépanneur chez Marc à Rivière-au-Renard Photo : gracieuseté Manon Labbé

Elle constate également les répercussions des services du centre dans le milieu scolaire. On peut voir une différence , mentionne-t-elle. Les partenaires scolaires nous disent à quel point ils sont contents de nous avoir avec eux.

La Guignolée du Docteur Julien au profit des centres de pédiatrie sociale ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! La Guignolée du Docteur Julien au profit des centres de pédiatrie sociale. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 12 minutes

Les besoins financiers du Centre, l’objectif de la Guignolée et la contribution de la Fondation du Dr Julien sont les mêmes qu’en Haute-Gaspésie.

Aller chercher de l'argent pour permettre aux enfants de grandir en santé et de développer leur plein potentiel, ça demande beaucoup d'énergie , confie Mme Sirois.

Celle-ci souligne l’apport d’une centaine de bénévoles qui gravitent autour du centre, lui permettant d’offrir diverses activités et services.

La Guignolée du Dr Julien à Carleton-sur-Mer Photo : Radio-Canada / Centre de pédiatrie Accroche-coeur

Effets positifs sur l'estime de soi

Dans la MRC Rimouski-Neigette, la coordonnatrice du Centre Petit repère, Nancy Renaud, indique que des services médicaux, psychosociaux et juridiques sont actuellement offerts à 140 enfants qui vivent des situations de vulnérabilité.

Des bénévoles lors de la Guignolée Dr Julien au Petit Repère, à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

Elle cite l’histoire d'un petit garçon nouvellement arrivé à Rimouski, dont la famille n’avait pas de voiture. Le minibasket avait un effet très positif sur son estime de soi , raconte-t-elle. Un bénévole du centre l’a accompagné à son sport pendant plusieurs plusieurs mois, et maintenant, les autres parents se concertent pour assurer son transport, sans l’aide du centre.

La Guignolée du Dr Julien à Chandler Photo : Radio-Canada / Centre de pédiatrie Accroche-coeur

C'est un exemple pour moi qui est très concret de ce que la pédiatrie peut faire pour nos enfants , estime-t-elle.

« Ces enfants-là se sentent accompagnés, se sentent en sécurité, ils savent qu'ils ont un milieu qui les accueille. » — Une citation de Nancy Renaud, coordonnatrice du Centre Petit repère dans la MRC Rimouski-Neigette

Par ailleurs, 150 enfants ont profité des services du Centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie Sud Accroche-coeur, depuis juillet 2021. Le centre a pour objectif de recueillir 7000 $.

Les centres de pédiatrie vont poursuivre leur collecte de dons pendant encore un mois.

Plus de 40 centres autonomes de pédiatrie sociale sont en activité au Québec, rejoignant plus de 10 000 enfants et leurs familles.

D'après le reportage de Jean-François Deschênes