Les restaurants Sukhdev à la conquête des cœurs nord-ontariens

Ces deux ingénieurs en science informatique n’ont pas dû se rendre trop loin. Passé Sudbury, il existe peu d’options pour ce genre de nourriture dans la région.

On est arrivés à Espanola et on a trouvé un hôtel à vendre , se rappelle M. Singh. C’est une petite communauté, et plusieurs résidents ici n’avaient jamais goûté à un plat indien.

Amrit Singh et Harpreet Kaur ont une passion pour la cuisine. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

C’était exactement le genre d’endroit que ce couple originaire du Pendjab avait en tête. Avec le frère d’Amrit et sa partenaire, Gurpreet Singh et Navneet Kaur, la petite famille décide d’acheter et rénover la bâtisse.

Peu de temps après, le restaurant Sukhdev ouvre ses portes et connaît un succès fulgurant.

Il y a eu une soirée où on avait une liste d’attente d’une heure pour une table , raconte Harpreet Kaur en riant.

Avant de s'installer au Canada, Amrit Singh et Harpreet Kaur vivaient à Jalandhar, en Inde. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

L’entreprise fonctionne si bien que, quelques mois plus tard, la famille décide d’ouvrir deux succursales à Massey et à Sudbury.

Les membres de notre communauté pendjabi nous ont demandé si on était devenus fous, de dépenser autant d’argent dans des communautés où il n’y a même pas de résidents originaires de l’Inde , relate Amrit Singh.

Pour cuire les pains naan, Sukhdev utilise un four en argile importé de l'inde. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Mais nous n’étions pas inquiets. Les résidents du Nord nous ont appuyés depuis le début , dit-il.

Sukhdev a également mis sur pied un service de navette hebdomadaire pour desservir d’autres communautés rurales. Le restaurant assure donc une livraison régulière dans plusieurs régions, comme l’île Manitoulin, Blind River, et Elliot Lake.

L’effet rassembleur de la nourriture

Un froid vendredi soir de décembre, quelques semaines avant les fêtes, la salle à manger de Sukhdev Espanola est pleine à craquer.

Les clients sont venus en grand nombre profiter d’une soirée buffet. Je n’ai rien contre les frites et la pizza, mais disons que ça fait du bien d'avoir un restaurant comme celui-ci, qui nous permet de goûter les saveurs d’une autre culture , commente Stéphane Rollin, un franco-ontarien résidant à Spanish.

Stéphane Rollin (droite) et Sandra Turbide-Rollin (gauche) gèrent une boutique d'antiquités à Spanish. Ces franco-ontariens visitent régulièrement le restaurant Sukhdev depuis l'ouverture en 2020. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Quand ils sont arrivés, je ne pensais pas qu’ils allaient réussir , confie M. Rollin.

« Je pensais que notre monde était trop fermé, et qu’il y avait un peu de racisme. Mais ce n'est pas ça du tout. Il y a plein de monde ce soir, signe du pouvoir rassembleur de la nourriture. » — Une citation de Stéphane Rollin, client du restaurant Sukhdev Espanola

Kent MacNeill, le directeur du Sudbury District School Board, fait régulièrement une heure de route pour venir manger chez Sukhdev Espanola.

C’est le joyau caché du Nord, selon moi , dit-il. C’est tellement surprenant de trouver autant d’authenticité dans une petite communauté papetière comme Espanola.

Ce client visite Sukhdev chaque semaine depuis qu'il a découvert le restaurant par hasard en 2020. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Un restaurant comme Sukhdev apporte tellement de culture dans la région. Et ce n’est pas seulement une question de nourriture. On vient ici, on écoute de la musique bhangra, on côtoie la famille de près.

Redonner à la communauté

Outre la qualité des plats, plusieurs résidents soulignent les contributions de l’entreprise à la communauté.

Guidé par des principes sikhs, Sukhdev offre des repas gratuits à ceux qui n’ont pas les moyens de manger au restaurant. Vous avez faim, mais les temps sont durs? Rentrez, nous ne poserons pas de questions , peut-on lire sur les réseaux sociaux de Sukhdev.

La formule buffet de Sukhdev est très populaire. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Environ cinq personnes par jour profitent de cette initiative, selon Mme Kaur. En Inde, on a des temples sikhs qui offrent ce genre de service. Mais ici, ça n’existe pas. Alors on veut être présents pour la communauté.

Et la communauté donne en retour, selon Harpreet Kaur. Je n’ai aucune idée qui le fait, mais notre stationnement est toujours déneigé , dit-elle en souriant.

Même si la famille est installée à Espanola depuis seulement deux ans, des racines ont déjà commencé à pousser , selon Amrit Singh.

Tous les membres de la famille d'Amrit Singh mettent la main à la pâte pour faire fonctionner les restaurants Sukhdev. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Ces entrepreneurs rêvent de continuer de bâtir leur entreprise, et de s’installer dans d’autres villes nord-ontariennes, comme Sault-Sainte-Marie et North Bay.