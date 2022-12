Les Marocains de Moncton exultent après le match historique face au Portugal

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le Maroc est devenu du même coup la première nation africaine à se qualifier pour une demi-finale de la Coupe du monde. Les Marocains affronteront la France, mercredi prochain à Al Khawr.

À Moncton au Nouveau-Brunswick, ils étaient plus de 200 personnes à être rassemblées au centre étudiant de l’Université de Moncton pour regarder le match contre le Portugal.

L’émotion était palpable en fin de match. Au coup de sifflet final de l'arbitre, l'extase a succédé à l'angoisse provoquée par chaque menace des Portuguais en fin de match.

On est très heureux, on a battu le Portugal. Demi-finale contre la France ou l'Angleterre, on espère un bon match et on sera en finale , a déclaré un Marocain rencontré sur place. Au Qatar, les Français ont éliminé les Anglais 2-1, plus tard dans la soirée.

La grande communauté marocaine du campus universitaire de Moncton s’est fait un devoir de se rencontrer pour chaque match de leur pays d’origine à cette Coupe du monde.

C'est surtout qu'on a cette communauté ici, c'est notre famille ici. On a les Marocains, ici, on partage cette joie ensemble. Tellement de joie, je n’ai pas de mots , avoue un autre Marocain.

On n'est même pas au Canada, ici, on se croit au Maroc! Il n’y a que des Marocains! Ça ne parle qu’en arabe , déclare Achraf Achkra, un Marocain d’origine qui joue avec l’équipe de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Malgré la période d’examens universitaires qui approche, les Marocains de Moncton promettent qu’ils seront encore nombreux, mercredi, pour le match historique de demi-finale.