Le marchand d'armes russe Viktor Bout, libéré lors d'un échange avec Washington contre la basketteuse américaine Brittney Griner, a apporté samedi son soutien à Vladimir Poutine et à l'offensive en Ukraine.

Dans une entrevue au média russe RT, il a confirmé avoir toujours eu un portrait de Vladimir Poutine dans sa cellule pendant son emprisonnement aux États-Unis, où il avait été condamné à 25 ans de prison après avoir été arrêté en Thaïlande en 2008.

Je suis fier d'être russe, et notre président, c'est Poutine , a-t-il affirmé. Âgé de 55 ans, cet ex-officier de l'armée soviétique a également dit soutenir pleinement l'attaque du Kremlin en Ukraine.

Si j'en avais la possibilité et les compétences nécessaires, je me porterais volontaire [pour combattre en Ukraine] , a-t-il déclaré, disant ne pas comprendre pourquoi l'offensive massive de Moscou n'avait pas eu lieu dès 2014.

Il s'est également présenté à nouveau comme un homme d'affaires qui travaillait légalement mais qui a servi d'exemple pour forcer d'autres Russes à accepter des accords avec Washington, ce qu'il dit avoir refusé de faire.

L'intéressé a également démenti avoir vendu des armes aux talibans, comme l'en ont accusé des articles parus dans la presse américaine.

« Les talibans avaient mis ma tête à prix, donc comment peut-on dire que j'ai collaboré avec eux? Cela n'a pas de sens. » — Une citation de Viktor Bout, marchand d'armes

Enfin, il a accusé l'Occident d'encourager un suicide de la civilisation avec les drogues et les LGBTQ+ .

Né, selon un rapport des Nations unies, en 1967 à Douchanbé, capitale de l'ex-république soviétique du Tadjikistan, Viktor Bout a étudié à l'Institut militaire des langues étrangères de Moscou avant d'entrer dans l'armée de l'air.