Bibliothèque humaine, ou faire vivre les récits des aînés

Ce sont des rencontres uniques entre des citoyens et des gens qui ont choisi de partager leurs petits chapitres de vie , explique l'organisateur Jérémie Fougères, qui espère que toute la Côte-Nord imitera cette initiative.

Jérémie Fougères, l'organisateur de l'événement Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Tout l'après-midi, les passants ont pu s'arrêter et s'engager dans une discussion pour en apprendre plus sur l'histoire de la Côte-Nord et de ces habitants, en l'écoutant être raconté par la bouche de celles et ceux qui l'ont vécu.

C'est aussi une façon personnalisée et instructive d'en connaître un peu plus sur la région.

Jérémie Fougères souligne le caractère accueillant et flexible de l'expérience. Chaque participant a le droit à une histoire unique, personnalisée selon l'auditoire. Le temps d'un après-midi, les aînés se transforment ainsi en livre humain.

L'une de ces personnes, Claire Du Sablon, pense que c'est important que les jeunes sachent ce qu'il y avait au temps de leurs grands-parents . La professeure de théâtre souligne aussi qu'elle aime beaucoup l'idée de la transmission, il faut conserver aussi l'histoire de nos sociétés.

Claire Du Sablon, participante à la bibliothèque humaine Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Jacques Maltais, de son côté, considère que cette expérience lui permet de tracer l'histoire de sa famille. Un petit peu à travers mon grand-père, c'est sûr qu'il y a mon histoire, puis il y a l'histoire de mon père, de ma mère.

« Les plus vieux viennent me raconter... Ils me racontent un petit peu leur histoire à travers mon histoire. » — Une citation de Jacques Maltais, participant

Ça éveille des souvenirs pour eux autres parce que je vais quand même chercher des choses dans le temps dans les années 1960, même des fois 1950 , ajoute-t-il.

Jacques Maltais, « livre humain » Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Ça permet aux gens de se réunir dans un contexte simple, chaleureux, pour raconter un peu ce qu'ils veulent , explique l'organisateur.

Il s'agit de la 4e fois que l'événement de la bibliothèque humaine se tient à Baie-Comeau.

Avec la collaboration de Zoé Bellehumeur