La fête de Noël du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau est de retour

Alors que la pandémie n'a fait qu'augmenter les besoins en santé et services pour les enfants, cette année, la 14 édition de la Guignolée des enfants de la docteure Bureau, doit faire face, en plus, à l'inflation et à la hausse du coût de la vie, a fait valoir Michèle Thibault, directrice de la philanthropie et des communications du CPSG .

Comme tout organisme on voit une petite différence dans les dons parce que tout le monde a été affecté par l'inflation ,mais la population , la communauté, nous soutient très bien. Les gens veulent se rallier vers la cause, les droits et les services que les enfants ont le droit de recevoir , a ajouté Mme Thibault.

Michèle Thibault, directrice de la philanthropie et des communications du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Depuis le six novembre, le Centre a mis en place une campagne virtuelle qui se termine le 15 janvier. Et pour le moment, Mme Thibaut se félicite d'avoir déjà amassé un tiers de son objectif qui est de 240 000 dollars.

Les dons vont permettre de financer les services destinés aux enfants, à l'instar des éducatrices spécialisés ou des activités , a-t-elle continué.

D'année en année, les enfants qu'on suit c'est de plus en plus exponentiel, la pandémie a amené beaucoup d'isolement, de difficulté, nos besoins grandissent. Puis nous, on veut s'adapter le plus possible pour offrir aux familles des services , a ajouté Caroline Masse, directrice générale du CPSG .

Caroline Masse est la directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

C'est notre collecte grand public majeure. Et ça va directement aux services aux enfants. Les besoins des enfants se sont complexifiés. [...]La pandémie a accentué les inégalités sociales, les enfants qui vivent dans des milieux moins riches ont beaucoup plus de défis , a commenté la docteure Anne-Marie Bureau, directrice clinique du CPSG .

Dre Anne-Marie Bureau est la directrice clinique du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Par ailleurs, lors de cet événement, le CPSG a permis aux membres du public de visiter ses deux locaux, de rencontrer les membres de son équipe, et de remettre un don. En 2019, la Dre Bureau a souligné que la guignolée était la principale activité de financement du centre.

La fête de Noël du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau était de retour, samedi, pour la première fois en deux ans. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Le centre de pédiatre fait des petits miracles dans nos quartiers, ici dans le vieux-Gatineau et dans le vieux-Hull , a conclu Steven Mackinnon, député fédéral de Gatineau.

Avec les informations de Rebecca Kwan