Une marmotte canadienne en voie de disparition devient la vedette d’un timbre américain

Comme son nom l’indique, l’animal n’est présent que sur l’île de Vancouver et a fait sa marque au petit écran en apparaissant dans la série documentaire de Netflix Bienvenue sur l’île des loups (Island of the Sea Wolves, en anglais).

Son inclusion dans la nouvelle collection de timbres s’explique par le fait qu’elle est l’une des espèces animales les plus en danger au monde , dit la poste américaine (USPS).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La marmotte de l'île de Vancouver est l'une des 20 espèces en danger mises à l'avant-scène par une nouvelle série de timbres de la poste américaine. Photo : United States Postal Service

Elle est en danger pour plusieurs facteurs , note USPS. Elle est affectée par les changements climatiques, une abondance de prédateurs et l’industrie forestière.

La marmotte de l’île de Vancouver est aussi devenue un symbole de la conservation, notamment en devenant la mascotte des Royals de Victoria, dans la Ligue de hockey de l’Ouest , ajoute la poste américaine.

Selon la Marmot Recovery Foundation, qui a fait de la préservation de cette marmotte sa mission, les prédateurs comme les loups, les cougars et les aigles comptent pour 80 % des décès de marmotte de l’île de Vancouver survenus de 1995 à 2005.

Les changements imposés à l’habitat de l’animal par les changements climatiques et l’exploitation forestière pourraient également avoir eu un impact sur la relation entre la marmotte et ses principaux prédateurs.

L’effort de conservation a toutefois permis à l’espèce de recommencer à croître, selon la province. Le nombre de survivantes serait ainsi passé de moins de 30, en 2003, à plus de 200, en 2021.

La photo de la vedette du timbre a été prise par le photographe Joel Sartore, de la revue National Geographic.

Il espère que la publication de sa photo et sa mise en circulation par la poste permettront d’attirer l’attention tant sur l’importance de préserver la marmotte de l’île de Vancouver que sur le succès des efforts de conservation déployés jusqu’à maintenant.

Avec les informations de Courtney Dickson