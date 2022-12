COP15 : Le Grand Montréal s’engage à protéger 30 % de son territoire d’ici 2030

C'est pas simple, c’est un défi ce que je vous dis ce matin , a admis Valérie Plante. Mais la volonté est présente [et] on considère que c’est notre responsabilité pour les générations futures qui vont habiter notre territoire.

Ce projet est très concret , assure la mairesse, et se décline sur trois fronts. Premièrement, la CMM, qui regroupe les 82 municipalités du Grand Montréal, continuera de financer les acquisitions de terrains grâce au programme de la Trame verte et bleue, qui existe depuis déjà plusieurs années. On voit que ça marche parce que depuis 2012, c’est l’équivalent de 1680 terrains de soccer acquis par ce programme , a souligné Mme Plante.

Deuxièmement, la CMM créera un vaste réseau de parcs métropolitains qui pourrait compter plus de 14 000 hectares , soit 37 fois la superficie du mont Royal . Elle compte y arriver notamment à travers l’acquisition et la reconversion d’espaces comme les anciens terrains de golf .

Enfin, le projet passera aussi par le reboisement et la CMM compte saisir toutes les occasions pour planter des arbres là où c’est possible .

Financement provincial et fédéral

Les gouvernements du Québec et du Canada, partenaires du projet, vont notamment apporter une aide financière. Sans préciser les montants exacts qui seront versés pour la protection des milieux naturels du Grand Montréal, Québec pigera dans son Plan nature de 650 millions de dollars annoncé en début de semaine et Ottawa dans son Fonds des solutions climatiques axées sur la nature de 631 millions de dollars.

Benoit Charette, ministre québécois de l’Environnement, a cependant précisé que Québec ajoute un 110 000 $ supplémentaire au 271 000 $ déjà annoncé pour le Programme d’excellence pour la biodiversité de Réseau environnement, un organisme à but non lucratif regroupant des spécialistes en environnement.

« Au Québec, on a plusieurs dizaines de milliers d'espèces, [dont] une cinquantaine qui n'existe qu'au Québec. À partir du moment où on perd cette biodiversité, ce sont potentiellement des espèces qui sont perdues à tout jamais. » — Une citation de Benoit Charette, ministre québécois de l’Environnement

Pour Steven Guilbeault, ministre canadien de l’Environnement, il s’agit là d’une manière d’appuyer les municipalités qui sont en première ligne quand c’est le temps de protéger la biodiversité .

Le ministre Guilbeault a profité de l’occasion pour réitérer l’intention du gouvernement fédéral de protéger le champ des monarques, à Dorval. Une annonce qui a été reçue avec des applaudissements de la part des maires des municipalités de la CMM présents lors de la conférence.

Le champ des papillons monarques est niché au cœur d'une oasis de 215 hectares au nord de l'aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

C’est seulement quand tous les paliers de gouvernement, les peuples autochtones, les industries et la société civile dirigeront leurs efforts dans la même direction que notre objectif de créer une société qui est en harmonie avec la nature sera possible.

« On a besoin d'aide plus que jamais »

La conférence de presse s’est terminée avec la présentation d’une série d’initiatives des municipalités de la CMM pour protéger la biodiversité de leurs territoires respectifs.

Par exemple, le maire de Laval, Stéphane Boyer, a souligné l’initiative de sa ville pour protéger les milieux naturels de la rivière des Mille-Îles, dont les berges et les marécages abritent près du deux tiers des espèces du Québec , dont des tortues, des couleuvres et des salamandres.

On veut agrandir le refuge protégé par Éco-Nature, une ONBL créée en 1998 pour protéger cet environnement. Cette année, nous avons mis à disposition 500 hectares de terres municipales, des îles, des berges, des boisés, achetés dans les dernières années pour multiplier par 20 la grandeur du refuge.