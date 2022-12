Des cégeps tentent de se démarquer pour attirer des étudiants étrangers

Depuis la fin des mesures sanitaires et le retour à une vie plus près de la normale, Isabelle Fournier et Keira Robertson ont remarqué que de plus en plus de cégeps recommencent à participer aux périodes de recrutement à l’étranger.

Le Cégep de Baie-Comeau (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La conseillère au développement international au Cégep de Baie-Comeau, Isabelle Fournier, évoque une concurrence implicite entre les institutions qui recrutent à l'étranger.

« Il faut se démarquer de plus en plus. Des cégeps de grandes villes et d'autres régions sont présents aussi. » — Une citation de Isabelle Fournier, conseillère au développement international au Cégep de Baie-Comeau

À Baie-Comeau, ce sont surtout des Français qui composent le groupe d'étudiants étrangers.

Même remarque du côté de Keira Robertson, conseillère internationale au Cégep de Sept-Îles. C'est qu'on a réalisé, qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont présents dans les salons, dans les écoles aussi.

L’annonce de Québec concernant l’allégement des droits de scolarité de certains étudiants étrangers est d’ailleurs source d’enthousiasme pour les deux conseillères.

À l'heure actuelle, près de 20 % des étudiants du Cégep de Baie-Comeau arrivent d'outre-mer; au Cégep de Sept-Îles, ce nombre est d'environ 10 %.

Trouver des façons de se démarquer

Pour Keira Robertson, la présence d’autres cégeps force la Côte-Nord à se renouveler dans ses méthodes de recrutement. Donc encore plus de raisons pour nous de changer un peu nos stratégies, de toujours s'améliorer, puis d'essayer de trouver des nouvelles façons de faire , explique-t-elle.

Le Cégep de Sept-Îles (archives). Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Elle souligne toutefois que les établissements de la Côte-Nord, par l'approche globale et l'accompagnement complet qu'ils offrent, réussissent tout de même à attirer des étudiants étrangers.

« Sur la Côte-Nord, on se spécialise en accueil et intégration des étudiants étrangers. » — Une citation de Keira Robertson, conseillère internationale au cégep de Sept-Îles

On passe beaucoup de temps à les préparer avant qu'ils arrivent , ajoute-t-elle. Du côté d’Isabelle Fournier, les grands espaces de la Côte-Nord constituent aussi un motif d’attrait considérable pour les étudiants.

« On se démarque en tant qu'institution québécoise [...], mais aussi en fonction des programmes d’étude et en fonction du milieu de vie » — Une citation de Isabelle Fournier, conseillère au développement international au cégep de Baie-Comeau

La dernière séance de recrutement a eu lieu au Maroc, en octobre. Compte tenu du fait que les étudiants doivent passer un test de français, le recrutement s’effectuer surtout dans des régions francophones, comme en France et les pays d'Afrique du Nord.