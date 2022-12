Investissement Québec investit plus de 100 M$ en Abitibi-Témiscamingue

Mise en place en automne 2020, l’initiative Productivité innovation vise à favoriser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises ciblées.

Le soutien offert se concrétise par des solutions financières et de l’accompagnement, notamment technologique, accessibles aux entreprises de la région pour améliorer la productivité en misant sur l’innovation.

« Ça s’adresse à des entreprises de toutes tailles qui œuvrent dans les domaines manufacturier, commercial, minier ou de la construction par exemple » — Une citation de Nancy Lefebvre, directrice régionale pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec chez Investissement Québec.

Le projet le plus important soutenu en région a été la modernisation de l’usine d’Uniboard à Val-d’Or, totalisant un investissement d’environ 78 M$. Par ailleurs, une aide d’environ 1 M$ a aussi été octroyée à l’entreprise Polyplast d’Amos, afin d’améliorer ses capacités de production.

Selon Investissement Québec, chaque dollar investi est accompagné d’un investissement de trois dollars de la part des entreprises sélectionnées. Autrement dit, si Uniboard a obtenu une aide de 78 M$, l’entreprise a aussi dû investir 234 M$ pour moderniser son usine de Val-d’Or.

Miser sur la compétitivité

Pour la directrice régionale pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec chez Investissement Québec, Nancy Lefebvre, il est crucial d’encourager les entreprises d’ici à devenir plus compétitives.

Les entrepreneurs travaillent à s’automatiser de plus en plus pour rester compétitifs. Je vous dirais même que c’est une question de survie. Ils comprennent tellement l’importance de ça qu’ils veulent investir massivement. Nous, on est là pour les accompagner dans leur démarche , explique-t-elle.

L’initiative Productivité innovation représente des investissements de plus de deux milliards de dollars pour l’ensemble de la province, accompagnés d’un soutien offert par le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).