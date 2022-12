La Paroisse du Christ Roi d’Amos organise une rencontre multiculturelle

Comme l'explique Laurier Ouellet, président de la fabrique de la Paroisse du Christ Roi, les participants pourront profiter d'une ambiance festive.

La population d'Amos est invitée, mais aussi les communautés autochtones comme Pikogan. Tout le monde est invité pour ce rassemblement-là, qui se veut joyeux. Dans le fond, c'est un moment d'échange et de rapprochement , affirme-t-il.

Pour l’instant, la Paroisse confirme que plus de 150 personnes sont inscrites pour participer à l’événement.

Il s'agit de la toute première édition de la soirée de rencontre multiculturelle, organisée en collaboration avec le Mouvement de la relève d'Amos-région. L’organisme a pour objectif de favoriser l’intégration sociale et professionnelle sur le territoire de la MRC d’Abitibi.

« C’est la première année, donc c’est un essai. Ça se concrétise par un souper à saveur internationale. On essaie d’offrir un menu multiculturel. On verra si on pourra reproduire l’expérience l’année prochaine »