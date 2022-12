Organiser son propre défilé de Noël pour propager la magie des Fêtes

Ce défilé en format réduit consiste en une camionnette tirant deux remorques décorées et illuminées, le tout en diffusant de la musique festive du temps des Fêtes. Sur les remorques se trouvent des bénévoles déguisés en père et mère Noël ainsi qu’en lutins.

Ensemble, ils circulent dans les rues de la communauté pour égayer les différents quartiers.

L’idée derrière ce projet est simple : si, en 2020, les habitants de Melville ne pouvaient pas se rassembler pour assister au défilé de Noël, alors le défilé irait à eux.

Cette année, les organisateurs se sont tournés vers une vente aux enchères locales pour varier leurs décorations. Photo : Facebook / OK Tire (Melville)

Pour Joelle Carlson, l’une des 20 bénévoles participant à l’organisation de ce mini-défilé, les réactions des habitants valent toutes les heures de travail mises dans ce projet.

Durant la pandémie, il y avait beaucoup de personnes qui se retrouvaient seules et isolées , explique Joelle Carlson. Dès que nos lumières et notre musique apparaissaient dans les rues, vous pouviez voir les gens à leurs fenêtres. Vous pouviez voir leur sourire et leur joie. Ils sortaient et faisaient clignoter leurs lumières extérieures pour participer à la fête.

Bien que les restrictions en lien avec la COVID-19 soient maintenant levées, le succès du mini-défilé demeure au rendez-vous.

La camionnette et ses remorques illuminées continueront à sillonner les rues des différents quartiers de Melville tout le mois de décembre.

Avec les informations de Louise BigEagle