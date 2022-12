Le fils de Tammy et Brett Palfreyman est mort dans un vestiaire de ce même aréna lors d'un match préparatoire à la fin août, quelques jours avant le début de la nouvelle saison. Il n'avait que 20 ans.

Eli s'est écroulé à sa sortie de la patinoire entre les deuxième et troisième périodes de jeu. Son pouls était faible. Il a été amené à l'hôpital où il est plus tard décédé.

Trois jours plus tôt, il avait été nommé capitaine des Centennials, le plus beau jour de sa vie , aux dires de ses parents.

Eli Palfreyman avait été nommé capitaine des Centennials d'Ayr pour la saison 2022-2023. Photo : Twitter/Ayr Centennials

Eli était un jeune homme formidable. Il avait un merveilleux sens de l'humour et un beau sourire. Il était bon envers tout le monde. Il était toujours partant pour aider les autres et s'occuper d'eux quand ça n'allait pas. Il les faisait rire et leur remontait le moral. Il était un bon vivant , raconte sa mère assise dans les gradins.

Les Centennials s'apprêtent à affronter les Siskins de Kitchener-Waterloo dans la GOJHL, ligue de hockey junior de niveau B en Ontario, jeudi soir. Le chandail de son fils est accroché au bout du banc des siens, un rappel de ce pour quoi ils jouent cette saison.

« On sent qu'une part de notre fils est encore ici. Il est encore le capitaine. Son chandail est accroché là-bas. Et je pense que son esprit est ici. Il est avec eux, pour le match, à les encourager. » — Une citation de Tammy Palfreyman, mère d'Eli

Son mari et elle auraient pu choisir de ne plus remettre les pieds dans cet aréna étant donné les circonstances. Le service funéraire de leur fils y a aussi eu lieu. Plus de 900 personnes y ont d'ailleurs assisté, y compris les joueurs de plusieurs équipes des environs. Mais ils ont fait le choix d'assister à chacun des matchs locaux des Centennials parce que c'est ce qu'Eli aurait voulu , dit sa mère.

Notre fils vivait pour jouer au hockey jusqu'à son dernier souffle. C'était sa passion et nous allons continuer sa passion. Cet aréna, c'est où on l'a senti le plus vivant. Malheureusement, c'est aussi ici que sa vie a pris fin trop vite, mais il voudrait que l'on continue à encourager son équipe , affirme-t-elle.

Tammy et Brett Palfreyman assistent à tous les matchs locaux de l'équipe de leur défunt fils. C'est ce qu'il aurait voulu, disent-ils. Photo : Radio-Canada

En ce sens, les parents d'Eli ont offert leur appui aux coéquipiers de leur fils dès les premières heures suivant son décès. Ils ont notamment rendu visite aux joueurs dans le vestiaire de l'équipe, se rappelle le vice-président des Centennials, Brian Shantz.

Dans la première séance de deuil, les parents sont entrés dans le vestiaire. Ils sont venus parler aux joueurs du fond du cœur. C'est l'un des moments les plus puissants de ma vie , souligne-t-il.

L'une des choses qu'a dit Brett, c'est qu'"Eli saura si vous traînez les pieds sur la glace alors vous ne pourrez pas le faire. Il sera dans votre tête et vous poussera à être meilleur. Je veux vous voir l'être".

Le casier d'Eli est resté intact. Son chandail de capitaine y est accroché pour toute la saison. Photo : Radio-Canada

Sans être le joueur le plus doué, Eli Palfreyman a en effet marqué les esprits puisqu'il jouait avec une fougue et une énergie contagieuses . Il avait une présence sur la patinoire difficile à ignorer , dit M. Shantz.

Il était notre capitaine, le cœur et l'âme de notre équipe , dit Owen Ireton, coéquipier d'Eli depuis deux ans. Chaque soir, il était le joueur qui travaillait le plus. Il souriait chaque fois qu'il venait à la patinoire. Une personne formidable dans l'ensemble.

« On tâche de se souvenir de lui de toutes les façons possibles. On joue pour lui tous les jours. Chaque match lui est dédié. » — Une citation de Owen Ireton, coéquipier d'Eli chez les Centennials d'Ayr

Je n'ai pas les mots pour décrire cette année. Rien n'aura pu nous préparer à cela, mais on tente d'en tirer le meilleur. Au bout du compte, on fait tout ça pour lui. On vient à l'aréna tous les jours pour lui , ajoute Ben Moldenhauer, capitaine adjoint de l'équipe.

Les Centennials n'ont pas gagné jeudi soir contre Kitchener-Waterloo. Ils se sont inclinés 3-0, mais ils ont joué avec honneur.

Et lors de leurs victoires à domicile plus tôt dans la saison, ils ont développé une nouvelle tradition empreinte d'émotions : célébrer avec la famille d'Eli.

C'est probablement le plus beau sentiment possible après une victoire à domicile , dit Owen Ireton.

Honnêtement, ce n'était pas prévu. Après notre première victoire, nous étions tous évidemment excités et on a aperçu Tammy au bout de la patinoire et on s'est tous mis à patiner vers elle et la famille d'Eli. C'est devenu notre tradition et on le fait chaque fois qu'on gagne , raconte Ben Moldenhauer.

Ça montre qu'ils ne nous ont pas oubliés. Ils nous font sentir comme si nous faisions partie de l'équipe, comme si notre famille en était toujours. Ils reconnaissent qu'Eli est encore ici, qu'il est encore le capitaine et qu'il les guide encore spirituellement , dit le père d'Eli, Brett, la larme à l'œil.

Personne ne va oublier notre garçon de la sorte , ajoute-t-il.

La famille Palfreyman et les Centennials d'Ayr ont d'ailleurs lancé une bourse d'études en l'honneur d'Eli. Celle-ci sera décernée au joueur de l'équipe qui saura suivre le mieux son exemple sur et en dehors de la patinoire.