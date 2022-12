Ils n’auront pas siégé un seul jour durant toute la période de travaux parlementaires, mais ce sont ceux dont on a le plus parlé. Paul St-Pierre Plamondon et ses deux députés ont été très habiles à occuper le temps mort qui suit généralement des élections générales – ce qui fait sans doute d’eux les gagnants de cette courte session automnale.

Bien sûr, le PQ a bénéficié de circonstances favorables dans sa croisade contre le roi, la Coalition avenir Québec (CAQ) s’étant prononcée depuis un moment déjà contre le serment d'allégeance. Quoiqu’en dise Jean-François Roberge, il est cependant difficile de croire que le projet de loi abolissant cette obligation aurait été adopté si rapidement n’eût été de la résolution des députés du Parti québécois.

Paul St-Pierre Plamondon a toutefois paru geignard, lorsqu’il s’est plaint de ne pas pouvoir participer aux vœux de Noël en raison des délais parlementaires. Le chef péquiste a toutes les raisons de célébrer et il ne devrait pas bouder son plaisir. Les prochains mois nous diront s’il s’agissait d’un incident isolé ou si le PQ est réellement capable d’occuper beaucoup d’espace en dépit de sa faible représentation.

Pour l’instant, force est de constater que c’est surtout l’absence de la CAQ de l’écran radar médiatique qui a permis au chef péquiste de prendre toute la place qu’il voulait. Très discret en octobre et en novembre, le gouvernement a été rattrapé par des problèmes plus terre-à-terre comme la congestion dans les hôpitaux et le manque de places en service de garde dès le début des travaux à l’Assemblée nationale.

François Legault a de grandes ambitions de développement économique, or ce sont surtout les dysfonctionnements de nombre de services publics qui risquent de le tenir occupé ces prochaines années. Le premier ministre a obtenu le mandat fort qu’il convoitait, mais la population risque d’être très exigeante au chapitre des résultats.

Non seulement son gouvernement devra-t-il consacrer plus de temps qu’il ne le souhaitait à la gestion quotidienne, mais il devra aussi peut-être y mettre davantage de moyens. Réconcilier cet objectif avec les baisses d’impôt promises pourrait s’avérer plus difficile que prévu, surtout en cas de récession, comme l'a démontré le plus récent énoncé économique d'Eric Girard. Pour l’instant, le premier ministre avance ses pièces précautionneusement.

Pour l’instant, le premier ministre avance ses pièces précautionneusement. Les grands débats n'auront pas lieu avant la saison prochaine. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Des ministres mis à l’épreuve

Sur les banquettes, le ministre de la Santé ressort légèrement égratigné de cette session. Christian Dubé semble savoir ce qu’il faut faire pour redresser la barre, mais il a peut-être sous-estimé la force d’inertie du paquebot qu’il pilote. C’est que les décisions prises au plus haut niveau tardent souvent à se traduire en gestes concrets dans les hôpitaux. Déjà aux premières heures de la pandémie, nombre de Québécois avaient noté un décalage entre les grandes annonces des conférences de presse et la réalité du terrain.

D’autres ministères semblent aussi déconnectés, comme l’a illustré le dernier rapport de la vérificatrice générale. À l’Éducation, par exemple, on a mis en place un programme de tutorat… sans connaître les besoins des élèves. Bernard Drainville s’est porté à la défense du programme, mais c’est essentiellement son prédécesseur qui était visé. On en sait encore bien peu sur les intentions du nouveau ministre.

Le ministre des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a déposé mardi à l'Assemblée nationale le projet de loi 4 qui visait à mettre un terme à la crise qui secoue le Parlement depuis des semaines autour du devoir d'allégeance des élus québécois envers la Couronne. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Nommé responsable de tous les dossiers qui touchent de près ou de loin à l’identité québécoise, Jean-François Roberge laisse entrevoir de grandes ambitions. La CAQ a toutefois été incapable d’honorer plusieurs des engagements qu’elle avait pris à ce chapitre dans le passé – pensons au rapatriement de pouvoirs fédéraux ou à la hausse des transferts en santé.

D’autres ministres devront aussi être surveillés de près, comme Christine Fréchette à l’Immigration, à qui François Legault a confié la périlleuse mission de revoir les critères de sélection des nouveaux arrivants. Le défi sera tout aussi rude à la Justice pour Simon Jolin-Barrette, aux prises avec une importante explosion des délais. Et on attendra bien sûr avec impatience les conclusions de la Commissaire à l’éthique et à la déontologie qui a ouvert, en deux mois, deux nouvelles enquêtes sur Pierre Fitzgibbon.

Automne catastrophique au PLQ

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Face au gouvernement, le Parti libéral du Québec (PLQ) a offert un bien triste spectacle au cours de l’automne. Après avoir mené une campagne pénible, obtenu des résultats désastreux et impulsivement renvoyé l’une de ses députées, Dominique Anglade s’est finalement résolue à quitter son poste de cheffe. Son départ ne semble hélas avoir rien réglé, comme en témoignent les déboires de son successeur. En une seule semaine, Marc Tanguay aura réussi à soulever des doutes sur son habileté à diriger son caucus et son parti.

Se ressaisissant avec la reprise des travaux parlementaires, le chef intérimaire n’a pas manqué de souligner que la CAQ entame déjà sa cinquième année à la tête de l’État. Après s’être fait répété par François Legault que les libéraux ont été au pouvoir pendant 15 ans  (Nouvelle fenêtre) , le PLQ appliquera à la CAQ la même médecine. De fait, aucun parti ne se privera désormais de rappeler que le gouvernement Legault est aux commandes depuis assez longtemps pour assumer pleinement la responsabilité de ses échecs.

On comprend toutefois mal pourquoi le nouveau chef libéral s’entête à d'abord attaquer le gouvernement sur la question de la pénurie de main-d'œuvre. Si l’enjeu demeure à l’avant-plan, la stratégie a déjà été essayée, non seulement par Dominique Anglade, mais aussi par son prédécesseur Philippe Couillard lors de la campagne de 2018, avec les résultats que l’on sait.

Québec solidaire discret

Les co-porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, ont fait de la hausse du coût de la vie leur priorité. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Après avoir essentiellement tablé sur l’environnement en campagne électorale, Québec solidaire (QS) a opéré un repositionnement en mettant davantage l’accent sur l’inflation et le coût de la vie. En chambre, François Legault a pris grand plaisir à évoquer ce virage, sans doute conscient qu’il risque de susciter des tensions au sein du parti.

Après avoir défriché le terrain sur l’enjeu du serment dans la législature précédente, les députés de Québec solidaire se sont finalement résolus à prêter allégeance au roi, de crainte de ne pouvoir siéger – laissant ainsi les députés péquistes occuper le devant de la scène.

D’une certaine manière, le Parti québécois et Québec solidaire semblent avoir échangé les rôles qu’ils jouaient jusqu’ici. Alors que QS a longtemps incarné un certain esprit de contestation au salon Bleu, et le Parti québécois, une certaine forme de pragmatisme – choisissant parfois de reléguer à l'arrière-plan son objectif ultime pour ne pas apeurer les électeurs –, les rôles semblent maintenant s’inverser.

À en juger par leur attitude des dernières semaines, Québec solidaire cherche désormais à incarner une opposition plus terre-à-terre, tandis que le PQ a résolument choisi le rôle d’empêcheur de tourner en rond.

Le débat sur le serment au roi et les velléités linguistiques affichées par François Legault dans son discours d’ouverture ont ramené à l’avant-plan la question du nationalisme, mais on ignore si cet enjeu continuera à s’imposer encore longtemps face à l'engorgement persistant des urgences.