Un centre pour aînés récolte des fonds grâce à la vente d’arbres de Noël faits en bois

En cette période des Fêtes, John Gagnon, un menuisier à la retraite devenu volontaire, met ses compétences en pratique afin de construire des sapins de Noël en bois vendus au profit d'une organisation à but non lucratif de Calgary.

John Gagnon a plus de 20 ans d’expérience comme menuisier.

Depuis sa retraite, il y a huit ans, le septuagénaire redonne à sa communauté en étant devenu bénévole avec le Kerby Centre, une organisation à but non lucratif qui offre notamment des services de santé mentale et de sécurité alimentaire.

John Gagnon utilise ses compétences en charpenterie pour prêter main-forte au centre durant la collecte annuelle du temps des Fêtes. Cette année, les bénévoles qui utilisent l’atelier de menuiserie, situé dans le sous-sol du centre, ont décidé de fabriquer des arbres de Noël en bois vendus au coût de 20 à 25 dollars.

Ceux-ci sont offerts en différents styles pour plaire au grand public, explique John Gagnon. Certaines personnes veulent [des arbres sans] aucune peinture, tandis que d'autres aiment un peu de blanc pour imiter la neige , dit-il.

En tant que superviseur d'opération à l’atelier, le menuisier souligne qu’il est important pour lui que les bénévoles soient fiers de ce qu’ils fabriquent. Après tout, les profits amassés grâce aux ventes des créations faites à la main servent à financer les programmes et services offerts aux personnes âgées de Calgary et de Medicine Hat.

Des profits bien investis

Larry Mathieson est le président-directeur général de Unison, un groupe de programmes et de services développés pour les aînés, qui inclut le Kerby Centre.

La période des Fêtes est le moment le plus chargé de l'année pour le centre qui gère également un refuge pour des personnes âgées victimes de maltraitance. Le moment où nous sommes le plus occupés à fournir la plupart de nos services est aussi le moment où nous générons le plus de revenus pour les soutenir , indique le PDG .

Larry Mathieson souligne que la majorité des fonds qui financent les services et programmes offerts par l’organisme sont en fait recueillis par le centre lui-même. Ce n’est que 40 à 45 % de notre financement qui provient d’un gouvernement ou d’un autre , dit-il. Le reste est entièrement amassé par nous avec différentes levées de fonds et d’activités génératrices de revenus.

Jusqu’à présent, la vente de sapin en bois a généré quelque 700 dollars pour le centre. L’argent amassé avec la vente des arbres de Noël en bois sera directement alloué aux nombreux programmes offerts. Cela inclut notamment des services de soutien au bien-être visant à réduire l'isolement social et à favoriser les liens importants au sein de la communauté d'aînés.

Selon Larry Mathieson, ces fonds vont être nécessaires afin de répondre à la demande croissante qu’éprouve le centre. Nous avons constaté une augmentation énorme au niveau de la demande de services de santé mentale ainsi que pour la sécurité alimentaire , déclare-t-il.

Les services de transport, que les usagers utilisent pour des occasions telles que des rendez-vous médicaux, figurent également en tête de liste des besoins actuels, selon le PDG .

Avec l’information de Terri Trembath