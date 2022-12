Le Bloc québécois courtise les pêcheurs professionnels

De passage vendredi à Sainte-Anne-des-Monts, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a rencontré des pêcheurs de homard et de crabe ainsi que des pêcheurs pélagiques de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent. Il souhaitait entendre leurs doléances envers Pêches et Océans Canada (MPO).

Lors de cette table ronde avec l'industrie, la biologiste et spécialiste des mammifères marins, Lyne Morissette, a présenté les grandes lignes d’un rapport qu’elle est en train de rédiger. Elle a lancé un cri du cœur pour que le MPO inclue davantage les pêcheurs dans les efforts de protection de cette espèce. Pour elle, les pêcheurs professionnels font partie de la solution et non du problème.

La biologiste Lyne Morissette est venue présenter son rapport sur la baleine noire aux députés du Bloc québécois et aux représentants des associations de pêcheurs. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Le chef du Bloc s'est montré très sensible aux préoccupations exprimées par les pêcheurs sur cet enjeu.

Selon lui, Pêches et Océans Canada doit changer d’approche et arrêter d’appliquer des mesures mur-à-mur dans un ensemble de régions qui ont des particularités bien différentes.

Prenez l’expertise, l’autorité et le processus décisionnel, envoyez-les dans les régions, pour que les décisions qui les concernent puissent s’adapter à la réalité de chaque secteur, parce que la réalité géographique et océanographique de chaque secteur peut être différente , a réclamé Yves-François Blanchet.

« Le mur-à-mur sur le bord du canal Rideau, ça ne peut pas fonctionner. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le chef du Bloc québécois était de passage à Sainte-Anne-des-Monts pour discuter de l'impact des mesures de protection de la baleine noire sur les pêches. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Selon le chef du Bloc, il faut trouver un équilibre entre les impératifs socio-économiques et environnementaux.

Mettre en valeur l’expertise des pêcheurs

De leur côté, les pêcheurs et leurs représentants ont déploré le manque d’écoute du Ministère fédéral à leur égard.

Ils doivent être écoutés, considérés et inclus dans les efforts de protection de cette espèce en voie de disparition, selon Jean Côté, directeur scientifique du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG).

On voit souvent des messages qui font passer les pêcheurs pour les mauvais et aujourd’hui, on voulait montrer que toutes les pêcheries ont des problèmes et que ceux-ci sont souvent communs , a-t-il fait valoir.

« Les pêcheurs font partie de la solution. Ça fait longtemps qu’au RPPSG on travaille pour une pêcherie durable, autant pour la baleine noire que pour la ressource. » — Une citation de Jean Côté, directeur scientifique du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

Jean Côté explique à Yves-François Blanchet le fonctionnement des câbles qui se rompent à 1700 livres de pression. Photo : Radio-Canada

Pour M. Côté, cette rencontre, bien qu’organisée par le Bloc québécois, ne se voulait pas politique, mais bien une occasion de véhiculer ce message.

Une cohabitation nécessaire

Du côté des Îles-de-la-Madeleine, le pêcheur de homard Dominic Éloquin a souligné l'importance de distinguer les différentes pêches et les différents milieux. Les enjeux des pêcheurs de homard des Îles ne sont pas les mêmes que ceux de la Gaspésie , a-t-il rappelé.

Un des points d’incompréhension et de frustration pour le pêcheur est la fermeture pour 15 jours de zones de pêche aux Îles lorsque la présence de baleines noires est détectée.

Dominic Éloquin, pêcheur de homard des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

Il a insisté sur le fait que la baleine est seulement de passage au large de l’archipel, afin de se diriger vers une zone plus à l'ouest pour se nourrir, comme l’a démontré la biologiste Lyne Morissette lors de sa présentation.

Tout le monde essaye de travailler chacun de son côté , a-t-il déploré. Depuis les cinq dernières années qu’on parle des baleines noires, il n’y a pas eu de grande évolution dans le dossier. On a essayé plein d’affaires, mais on n'a pas encore trouvé de solution miracle.

« On ne peut pas arrêter la pêche. Il faut travailler avec les baleines, on n’a pas le choix. » — Une citation de Dominic Éloquin, pêcheur de homard madelinot

Pour les crabiers, il est impératif de débuter plus tôt

Du côté des crabiers, l’enjeu primordial demeure la date de départ de la pêche.

Le superviseur des pêches pour la nation mi'gmaw de Gesgapegiag, Eric Polichuck, ne comprend pas pourquoi Pêches et Océans Canada insiste pour que les crabiers de la Gaspésie et ceux du Nouveau-Brunswick débutent la pêche au même moment, souvent une fois que les ports du Nouveau-Brunswick ont été déglacés.

Éric Polichuck, superviseur des pêches pour la nation Mi'gmaw de Gesgapegiag Photo : Radio-Canada

Pour lui, l'important est de faire en sorte de pouvoir partir le plus tôt possible afin de réduire la période de cohabitation entre pêcheurs et baleines.

La solution, c’est de laisser les pêcheurs de crabe des neiges sortir quand ils peuvent sortir , a-t-il suggéré. C’est une pêche à quotas, donc je n’ai jamais compris pourquoi on devait tous sortir ensemble.

Yves-François Blanchet a promis de porter ces doléances à Ottawa.