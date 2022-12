Hausse de loyer à la Villa d’Alma : des voix s’élèvent pour aider les résidents

La section almatoise de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) salue la mobilisation de résidents de la Villa d’Alma face à la hausse mensuelle de 500 $ et plus, dans certains cas, qu’ils ont reçue.

Deux résidentes, Denise Villeneuve et Marie-Paule Boily, ont lancé une pétition auprès des locataires après qu’ils aient reçu un avis de renouvellement de leur bail à la résidence, où une grève générale illimitée a été déclenchée cette semaine.

Chapeau à ces dames qui ont su dénoncer, parce que malheureusement, ce n'est pas tous les aînés qui ont la capacité ou la conscience qu’ils peuvent faire valoir leurs droits , a souligné la coordonnatrice de l’ AQDR de la section Alma, Patricia Ouellet.

Mme Ouellet indique que des hausses majeures de loyers sont d'autant plus difficiles pour les aînés dans le contexte inflationniste.

Je trouve que ça n’a pas de bons sens qu'une augmentation se fasse de cette manière-là, d'autant plus que nos aînés, eux, ont travaillé toute leur vie; ils ont des revenus, mais est-ce que leur revenu a augmenté en fonction du coût de la vie qui augmente? Pas certaine , a-t-elle avancé.

Cet appauvrissement vécu par les aînés les rend encore plus vulnérables dans un contexte de pénurie de logements, déplore-t-elle.

« C'est certain qu'il y a beaucoup de propriétaires qui profitent de la situation. Il peut y avoir de l'abus, de l'abus de pouvoir. » — Une citation de Patricia Ouellet, coordonnatrice de l’AQDR de la section d’Alma

Une hausse d’appels pour les organismes de défense

Les appels de résidents découragés par les hausses de leur logement se multiplient d’ailleurs depuis quelques semaines auprès des organismes de défense des droits des usagers, comme le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’organisme travaille à informer correctement les aînés.

Vous avez le droit de dire non tout en restant chez vous. La question qui se pose au travers des échanges que l'on a avec les résidents qui ont accepté, c'est : "Est-ce qu'ils avaient réellement reçu la bonne information sur les choix qui s'offraient à eux?" , indique Josey Lacognata, directeur général de l’organisation.

Les locataires ont un délai de 30 jours pour répondre à l’avis de renouvellement, rappelle-t-il.

Est-ce qu'on a respecté le 30 jours possible pour eux, de prendre le recul pour faire le choix? Il va peut-être y avoir des démarches que l'on va devoir faire avec eux pour regarder. Est-ce que ces gens-là ont accepté d'une manière libre et éclairée? , demande-t-il.

Une négociation pourrait avoir lieu avec le propriétaire et un résident qui refuserait la hausse, explique M. Lacognata.

Si la négo n'est pas possible, ce serait à lui [au propriétaire] d'ouvrir un recours en fixation de loyer au Tribunal administratif [du logement]. Et lui, il dispose d'un temps pour faire ça. Il doit démontrer pourquoi il y a une hausse. Il y a différents facteurs qui pourraient l'expliquer , a-t-il précisé.

Le coût des aliments, la hausse du salaire des employés, des rénovations, ou une hausse de taxes peuvent être invoqués, donne-t-il en exemple.

Mais c'est à lui de démontrer à un régisseur, à un tribunal, qu'il a raison de hausser de cette façon-là , ajoute M. Lacognata.

Des hausses qui surprennent

L’ampleur de la hausse demandée aux locataires de la Villa d’Alma a surpris le directeur général de la Villa Beauvoir, David Boily, qui est également située à Alma.

C'est sûr que je suis venu les yeux terriblement ronds , a-t-il laissé tomber.

Cette année, le gestionnaire a augmenté de 90 $ les loyers les plus élevés, en partie en raison de la hausse du coût des aliments. La résidence pour aînés appartient à la Fondation Nick Michel.

C'était déjà audacieux de notre côté. Moi, je n'étais pas très confortable avec ça, parce que quand on augmente deux fois plus cher que ce que l'on augmente habituellement, on le sait que ça va fesser , a-t-il indiqué.

Il explique aussi la hausse en raison de l’augmentation des salaires.

Parce que nous aussi, on a négocié notre convention collective cette année et on n’avait pas le choix, quand on voit les salaires de 20 $ de l'heure partout. Il faut qu'on suive le mouvement si on veut continuer d'offrir de bons services , explique-t-il.

