Un commerce consacré au cocktail Caesar ouvrira à Calgary en 2023

Planificatrice d'événements locaux, Rachel Drinkle estime que Calgary n'en fait pas assez pour valoriser le Caesar auprès des touristes. Pour cette raison, elle ouvrira en 2023 son Caesar Shop, une sorte de guichet unique qui mettra en vente des sels pour givrer les verres, des assaisonnements, de la vodka et du gin canadiens.

Mme Drinkle, dont le nom signifie boire en vieil anglais, dit que l'idée lui est venue alors qu'elle planifiait le YYCaesarfest, plus tôt cette année. Lors de ce premier festival annuel, elle a remarqué que de nombreux Canadiennes vendaient tout ce qui a trait au cocktail.

Vous n'allez pas voir de fabricants américains de jus de tomates et de palourdes [dans mon commerce] , dit-elle, en soulignant que l’objectif de son projet sera vraiment de soutenir les produits locaux .

Estimant que Calgary n'en fait pas assez pour promouvoir le Caesar, Rachel Drinkle veut ouvrir un magasin qui vendra des produits entrant dans la fabrication de ce cocktail. Photo : Fournie par Rachel Drinkle

Mme Drinkle dit par ailleurs s'être offusquée lorsqu'une ville de l'Ontario a revendiqué une place dans le livre de records du monde Guinness pour le plus grand cocktail Caesar, une revendication qu’elle trouve déplacée , puisque cette boisson a été inventée en Alberta.

Tourism Calgary explique pour sa part que l'organisation partage souvent l'histoire du Caesar en faisant la promotion de Calgary en tant que destination touristique.

Les gens adorent entendre l'histoire de la naissance du Caesar à Calgary et cela suscite toujours une réponse merveilleuse , dit Jeff Hessel, vice-président principal du marketing à Tourism Calgary.

Un incontournable des bars depuis plus de 50 ans

En 1969, Walter Chell, un tenancier de bar, a été invité à créer une boisson signature pour célébrer l'ouverture d'un nouveau restaurant italien au Calgary Inn, qui est maintenant l'hôtel Westin. Il a mélangé de la vodka avec du jus de tomates, du bouillon de palourdes et des épices.

M. Chell est décédé en 1997, mais sa recette de Caesar classique est devenue un incontournable de presque tous les bars au Canada.

Jeff Hessel promet que Tourism Calgary travaillera avec Rachel Drinkle pour mettre en valeur son magasin auprès des voyagistes.

Mme Drinkle a spécifiquement choisi un emplacement à Inglewood, car c'est le plus ancien quartier de Calgary et parce que ce quartier abrite plusieurs brasseries et des magasins uniques.

Elle attend l'approbation finale de la Ville à la suite d'une consultation publique avant de lancer les travaux de rénovation du local devant abriter le Caesar Shop, dont l'ouverture est prévue au début du printemps 2023.