10 mois de prison pour un des braconniers du parc Oméga

L'homme de 21 ans a plaidé coupable à trois chefs d'accusation qui pesaient contre lui, soit d'avoir tué des animaux en captivité, d'être entré par effraction dans le parc animalier et d'avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration d'une introduction par effraction dans un dessein criminel.

L'autre accusé dans cette affaire, un individu de 42 ans, a également comparu vendredi matin au palais de justice de Gatineau. Sa cause a été remise au 17 janvier prochain. Il avait été remis en liberté le 14 novembre sous condition.

Des animaux approchent une voiture dans le parcours du Parc Oméga. Photo : Parc Oméga

Les deux hommes de l'Outaouais ont été arrêtés le 10 novembre dernier à l’intérieur du parc Oméga, situé près de Montebello. Ils se trouvaient à bord d'un véhicule dans lequel ont été découvertes les carcasses de trois sangliers et d’un wapiti ainsi que des armes à feu.

Probation et conditions

L’homme de 21 ans sera sous probation pour une durée d’un an. Il fait également face à des conditions : il lui sera interdit de se rendre au parc Oméga pendant un an, ainsi que de posséder des armes, incluant des armes à feu et des explosifs, pour une période de 10 ans.

Quant à l’aîné du duo, il lui est interdit de se rendre au parc animalier, de communiquer avec son coaccusé, de porter une arme à feu et de consommer de la drogue ou de l'alcool.