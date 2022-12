Les pompiers de Sherbrooke gâtent les enfants pour une 82e année

Des familles dans le besoin, qui devaient s'inscrire pendant le mois de novembre, pourront recevoir une boîte de jouets dont la valeur varie de 50 à 80 $.

C'est l'effervescence dans les locaux des pompiers. Il y a un peu de fatigue aussi, mais on est prêts , s'est exclamé le pompier et président de cette campagne, Jean-Michel Bernier, en entrevue à Vivement le retour vendredi.

Malgré le contexte d'inflation, le nombre de demandes n'a pas augmenté radicalement chez les pompiers, qui offriront des jouets à un millier d'enfants, comme c'est le cas depuis les 10 dernières années.

Les besoins sont assez stables. Ça ne change pas encore, mais j'imagine que dans le futur, nous aurons plus de demandes , a indiqué le pompier.

Selon lui, presque toutes les familles qui ont acheminé une demande en novembre recevront une boîte de jouets samedi.

On se fie sur le bon jugement des gens. On aide surtout ceux qui traversent une période difficile ou qui ont des revenus assez faibles. Il y a beaucoup de réfugiés aussi qui en ont vraiment besoin. On ne classe personne, on aide tous ceux qu'on peut aider.

Toutes les boîtes contiennent sensiblement le même nombre de jouets. Elles ont été assemblées par les pompiers eux-mêmes au cours des dernières semaines.

Elles partent toutes de la même base. On a un jouet qui a été acheté à la demande de l'enfant. Ensuite, on met un jeu éducatif, un livre, un casse-tête, un jeu de société ainsi qu'un article de sport, comme un ballon. Ça fait en sorte que les boîtes sont axées non seulement sur le jeu mais aussi sur le développement de l'enfant , a expliqué le président de la campagne.

M. Bernier rappelle que c'est grâce à de nombreuses activités de financement organisées par les pompiers tout au long de l'année que la livraison de samedi peut avoir lieu.

On a le Relais du mont Bellevue, qui amasse beaucoup de fonds au mois de juillet. On a le Salon des vins de Sherbrooke, qui est aussi organisé par les pompiers. Ce sont deux gros morceaux de la Campagne des jouets. On amasse des sous tout au long de l'année avec d'autres activités.

L'initiative coûte habituellement de 20 000 $ à 25 000 $ aux pompiers de Sherbrooke. Ceux-ci peuvent heureusement compter sur l'appui de partenaires sur le territoire, qui leur vendent des jouets au rabais.

On a la chance d'avoir des partenariats à Sherbrooke avec Toys R Us, qui nous aide beaucoup. On a aussi Sports Trans-Action, qui nous offre des prix spéciaux sur les articles de sport qu'on offre. Enfin, on compte sur un excellent partenariat avec les Éditions Gladius, qui nous offrent de bons prix sur les jeux de société , a ajouté Jean-Michel Bernier.

Des jouets offerts à la Casa Tropical Montessori

Détruite par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi dernier, le service de garde La Casa Tropical Montessori de Saint-Denis-de-Brompton a reçu une précieuse aide de la part de M. Bernier et de ses collègues pompiers.

« Jeudi matin, on est allés porter une remorque complète de jouets neufs à la garderie. » — Une citation de Jean-Michel Bernier, pompier et président de la Campagne des jouets des pompiers de Sherbrooke