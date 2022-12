Des élèves de l’école Charles-Gravel se présentent en classe en pyjama

Dans les derniers jours, les parents des élèves de l'école secondaire ont tous reçu une communication rappelant que le port du pyjama est réservé exclusivement aux journées thématiques prévues au calendrier d'activités.

Écoutez, on s'entend que ce n’est pas quelque chose d'extraordinairement grave, il y a pire que ça. Par contre, on tente d'ouvrir le dialogue avec les parents et les élèves pour sensibiliser et échanger sur comment se vêtir pour venir à l'école. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que je représente bien qui je suis? Est-ce que je respecte aussi les normes sociales entre guillemets? , souligne la directrice de l'école, Mireille Boutin.

Pour plusieurs élèves, c'est simplement une question de confort, plutôt qu'un moyen de protester contre l'autorité. Certains le portent à la blague ou réclament le droit de le porter comme un vêtement normal. D'autres n'y voient tout simplement pas d'intérêt.

« C'est sûr que des fois on se fait chialer, mais je ne comprends pas. Si on n’a pas l'obligation de porter un costume vestimentaire, on a bien le droit d'arriver comme on veut ! » — Une citation de Une élève de l'école Charles-Gravel

Selon certains étudiants, cette mode proviendrait des réseaux sociaux. Le phénomène, qui est aussi répandu dans d'autres écoles de la région, pourrait aussi être lié à des habitudes développées pendant la pandémie, selon la direction.

D’après un reportage de Julien B.Gauthier