Le marché immobilier de Québec stable malgré l’inflation

La hausse des taux d’intérêt ne freine pas autant les acheteurs de la région que ceux d’ailleurs dans la province. Selon un sondage de la firme Léger mené auprès de 6800 personnes, les ventes de propriétés n'ont reculé que de 9 % dans la Capitale-Nationale entre janvier et octobre 2022, contre à 17 % à l'échelle du Québec.

Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), la bonne situation financière des ménages expliquerait en partie la situation.

Durant la pandémie, les gens ont pu épargner, ont consolidé un petit peu leurs dettes quand ils en avaient ou ont remboursé par anticipation leur prêt hypothécaire. [...] Pour ceux qui n'ont pas de propriété, ils ont pu épargner et sont confiants qu’ils pourront acheter une maison au cours des prochaines années quand les choses se stabiliseront , explique Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché à l’ APCIQ .

Pour Dave Pichette, président et propriétaire de l’agence Remax Fortin Delage, le fait que Québec soit une ville où il y a beaucoup de fonctionnaires peut apporter une plus grande stabilité au niveau économique.

Dave Pichette, président et propriétaire de l’agence Remax Fortin Delage. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Même son de cloche du côté de Patrick Maheu, courtier hypothécaire du cabinet hypothécaire Multi-Prêts.

Je pense que la ville de Québec peut être différente des autres villes. On a une ville avec beaucoup de fonctionnaires comparativement aux autres régions. Donc je pense que la récession peut être différente de notre côté. [Elle] pourrait être moins frappante.

Une confiance dans l’immobilier

Outre une plus grande stabilité économique, le sondage démontre aussi une certaine confiance des acheteurs dans le marché, selon Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché à l’ APCIQ .

Ça montre que le marché offre quand même des offres et des opportunités intéressantes avec des prix qui restent moins élevés que dans la région de Montréal par exemple, alors que le revenu moyen des ménages des gens de la région de Québec se situe à peu près au même niveau qu' à Montréal.

« Malgré la hausse des taux, les gens peuvent penser qu’éventuellement la situation va peut-être se stabiliser en 2023, que peut-être que ça sera un petit peu plus abordable [...] avec un retour à une politique monétaire moins agressive et plus souple. » — Une citation de Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché à l’ APCIQ

Selon lui, les acheteurs n'envisagent pas forcément une forte correction du marché. Et même si les taux d'intérêt ont augmenté, les acheteurs actuels ne font pas nécessairement de moins bonnes affaires que ceux qui ont payé le prix fort alors que le marché était en ébullition.

À ce temps-ci de l'année, on a encore quelques propriétés qui se vendent en surenchère, mais c'est pu la majorité comme c'était avant. [...] Les gens ont moins d'urgence actuellement, les gens sont un peu plus patients , rapporte Dave Pichette, président et propriétaire de l’agence Remax Fortin Delage.

C'est encore un bon temps, je pense, pour acheter une propriété , ajoute-t-il, ajoutant que le marché immobilier de Québec reste favorable aux vendeurs.

Mais si la Banque du Canada décide d'augmenter à nouveau le taux directeur, le marché va certainement ralentir selon M. Pichette. C'est normal parce que notre pouvoir d'achat est diminué.

Le courtier hypothécaire Patrick Maheu ne s’attend toutefois pas à voir des hausses importantes en 2023. Peut-être une petite hausse. Mais si les dires des économistes sont vrais, d'après moi on a atteint le plateau des augmentations.

Avec les informations de Camille Carpentier et Magalie Masson