L’Alberta reçoit un financement fédéral pour s’attaquer à la violence basée sur le sexe

Grâce à ce financement, toute personne en détresse qui compose le 211 en Alberta devrait recevoir une écoute attentive d'un expert disposé à l'aider et à l'orienter vers un service spécifique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Ce financement permettra à la province d'avoir un service fiable et simplifié [...] qui relie les Albertains victimes de violences basées sur le sexe aux ressources qui répondent à leurs besoins urgents , a indiqué la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, en conférence de presse vendredi à Edmonton.

La ministre fédérale précise que le nombre d'appels aux lignes d'aide téléphonique a fortement augmenté partout au pays et l’Alberta ne fait pas exception.

Pendant la pandémie, les organismes exploitant des lignes d’aide téléphoniques en cas de crise en Alberta ont signalé une augmentation du volume d’appels, car les personnes victimes de violence [...] se sont heurtées à des obstacles pour accéder en toute sécurité aux services , a-t-elle dit.

En Alberta, certaines lignes d’aide téléphonique en cas de crise ont constaté une augmentation de 50 % ou plus des appels entre 2021 et 2022, selon les chiffres du ministère fédéral des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse.

En 2021, près de la moitié des centres d’hébergement interrogés ont également signalé une augmentation du nombre d’appels reçus par rapport à la période d’avant la pandémie de COVID-19.

Une personne en crise devrait pouvoir trouver de l’aide facilement, rapidement, et sans qu’il y ait de confusion , a affirmé la secrétaire parlementaire pour la condition féminine de l’Alberta, Tanya Fir.

Pour le directeur général de Centraide en Alberta, Rob Yager, qui exploite la ligne 211 dans la région d'Edmonton, les agents aux téléphones doivent être équipés et formés pour répondre aux appels.

Ottawa a récemment signé des accords similaires avec des gouvernements provinciaux et territoriaux. Depuis août, le gouvernement du Canada a annoncé des ententes au Manitoba, au Yukon, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique.