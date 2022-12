La Saskatchewan fait face à une pénurie de lait maternisé

C'est un peu un cauchemar pour beaucoup de parents , indique une mère d'un bébé de 5 mois, Sherry Rapley, qui fait partie des mères qui réclament une enquête pour savoir le motif de cette pénurie dans la province.

En réalité, la situation semble s'aggraver de plus en plus, du moins du point de vue des consommateurs , explique Sherry Rapley en soulignant qu’elle a réglé un réveil, à plusieurs reprises, pour se rappeler d'appeler le magasin afin de vérifier les jours de livraison du produit.

Des mères, qui ont été présentes mercredi à l'Assemblée législative, demandent une enquête pour savoir le motif de la pénurie de lait maternisé en Saskatchewan. Photo : Twitter / Aleana Young

Dans une province comme la Saskatchewan, il est étrange d’imaginer des étagères vides et des bébés incapables d'obtenir la nourriture dont ils ont besoin , souligne la députée néo-démocrate, Aleana Young.

Quant au ministre de la Santé mentale et de dépendances, des Aînés et de la Santé en milieux ruraux et éloignés, Everett Hindley, il indique que le gouvernement déploie tous ses efforts pour régler cette pénurie.

Il précise que le ministère de la Santé de la Saskatchewan et l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) ont communiqué avec Santé Canada et les fabricants pour surveiller l'approvisionnement en préparations spécialisées pour nourrissons afin de s'assurer qu'elles arrivent en Saskatchewan dès qu'elles sont disponibles.

Dans ce contexte de pénurie, une enseignante de cours d'accouchement, Marie Berwald, rappelle l'importance du lait maternisé, notamment lorsque des mères ne peuvent pas allaiter leur enfant

Une fois que le lait n’est plus là, le lait n’est plus là. On ne peut pas recommencer à allaiter. Il y a une fenêtre de temps ou on peut réagir et on peut aider mais après il faut vraiment avoir une alternative comme le lait maternisé , affirme Marie Berwald.

Avec les informations de Bryanna Frankel et Daniella Ponticelli