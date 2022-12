La Ville de Port-Cartier se mobilise pour un meilleur accès aux soins de santé

Une rencontre entre les dirigeants du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) et des représentants de Port-Cartier s’est tenue jeudi afin de discuter de l'accès aux services de santé. Si les deux parties se disent satisfaites de la rencontre, la situation est pressante, alors que 23 des 138 postes au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier sont vacants.

Cette rencontre était attendue par les représentants de la Municipalité. Le 15 novembre dernier, une dizaine de citoyens, des représentants économiques ainsi que des élus de Port-Cartier se sont présentés à la dernière assemblée publique annuelle d'information du CISSS de la Côte-Nord afin d'exprimer leurs craintes concernant l'avenir des soins de santé dans la communauté.

Des citoyens, élus municipaux et représentants économiques de Port-Cartier étaient habillés de ce chandail à la dernière assemblée publique annuelle d'information du CISSS de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

On était surtout content de remettre un canal de communication entre Port-Cartier et les gens du CISSS de la Côte-Nord , raconte le commissaire industriel pour Développement économique Port-Cartier, Bernard Gauthier, après la rencontre.

« On a compris qu’il y avait beaucoup de roulement de personnel. Il va falloir travailler sur les médecins, mais également sur toute la structure actuelle de Port-Cartier. » — Une citation de Bernard Gauthier, directeur général et commissaire industriel pour Développement économique Port-Cartier

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, ajoute qu’un comité de liaison sera formé afin d’augmenter la fréquence des échanges avec le CISSS de la Côte-Nord.

Il faut se servir de nos élus à Québec pour faire avancer le dossier de la santé sur la Côte-Nord , avance-t-il.

Alain Thibault se réjouit de l’ouverture du CISSS à multiplier les échanges avec les acteurs de la communauté pour maximiser les chances de recruter d’autres professionnels de la santé.

Manque de médecins

Les prochains mois s’annoncent difficiles, car deux médecins viennent d'annoncer leur départ, alors que le système de santé de Port-Cartier est déjà fragile.

On va avoir [moins] de services pendant huit ou neuf mois, jusqu’en septembre ou octobre 2023. Des plans de contingence vont être mis en place , dit Bernard Gauthier.

Bernard Gauthier, commissaire industriel pour Développement économique Port-Cartier Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La situation préoccupe également des citoyens dans les rues de Port-Cartier. La population est vieillissante, ce n’est pas rassurant de savoir qu’il y en a qui sont laissés pour compte , lance Laurencia Bond, une résidente de Port-Cartier.

Jennifer Dubé, mère de famille port-cartoise, ajoute : Mon médecin est parti moi aussi. On s’est mis sur la liste et on attend. Avec deux jeunes enfants, on prend les cliniques sans rendez-vous, c’est assez difficile .

Rencontre du CISSS et du comité pour l’accès aux soins de santé à Port-Cartier ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Rencontre du CISSS et du comité pour l’accès aux soins de santé à Port-Cartier. Contenu audio de 6 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 6 minutes

Du renfort en 2023

Toutefois, le CISSS se fait rassurant : deux nouveaux médecins ont été recrutés pour 2023, sans préciser le moment de leur entrée en poste.

Un nouveau médecin ne remplace pas un médecin qui a 20 ans ou 30 ans de pratique dans l'instant où il arrive , reconnaît cependant le directeur des services professionnels du CISSS de la Côte-Nord, Jean-François Labelle.

La capacité hospitalière de la région n'est pas menacée, selon le directeur des services professionnels du CISSS de la Côte-Nord, le Dr Jean-François Labelle. Photo : Radio-Canada

Il précise que le CISSS souhaite travailler avec les acteurs de la communauté pour maximiser les chances de recruter d’autres professionnels de la santé.

On a la chance de dire qu'on n'a pas juste un départ, on a des arrivées qui vont compenser. On continue nos efforts de recrutement. Il y a eu des recrutements d'infirmières dans les derniers mois, il y en a d'autres qui s'en viennent cette année , ajoute le Dr Labelle.

Avec ces départs récents, le CISSS confirme que le nombre de patients en attente d’un médecin de famille augmente à Port-Cartier. Selon l'organisation, 864 personnes étaient en attente d'un médecin le 25 novembre. Ce chiffre s'élève maintenant à 1065.

Le regroupement citoyen affirme toutefois qu'il pourrait s'élever à 2600.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin