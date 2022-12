Des finissants du secondaire visitent un hôpital au Centre-du-Québec

En organisant de tels événements, le CIUSSS MCQ poursuit une mission qu'il qualifie de cruciale pour l'avenir du réseau de la santé. L'organisation souhaite inciter ces jeunes, qui devront bientôt choisir un domaine d'études, à considérer un emploi dans le réseau. C'est le directeur adjoint de la mission universitaire et des GMF-U au CIUSSS MCQ , Christian Gervais, qui a mis sur pied l'activité.

On a plusieurs disciplines et professions et on veut les exposer aux jeunes pour leur montrer que ça peut être gratifiant, une carrière en santé et services sociaux. On veut valoriser les professions.

L'exposé de la physiothérapeute Johanne Talbot a d'ailleurs particulièrement piqué la curiosité de l'élève Mathilde Labonté, qui envisage de réorienter son choix de carrière.

J'étais sûre de me diriger vers la psychiatrie, mais avec ce dont elle vient de parler, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai besoin d'un travail qui bouge et je crois ça va m'apporter ce dont j'ai besoin , a-t-elle fait savoir.

En choisissant ce métier, la finissante du secondaire sera accueillie à bras ouverts, assure la physiothérapeute.

Des physiothérapeutes, on en a besoin beaucoup dans le réseau de la santé, avec le vieillissement de la population. Nos personnes âgées sont de plus en plus en perte d'autonomie , explique Johanne Talbot.

L'initiative a également pu confirmer le choix de plusieurs étudiants, qui étaient déjà fortement attirés par le milieu de la santé.

Moi, c'est la médecine légale qui m'intéresse. Je voulais voir le cheminement et c'est pour ça que la conférence du médecin, le matin, m'a beaucoup intéressée , a raconté Mathieu Tétrault.

À l'aube d'une décision probablement cruciale pour leur avenir, Christian Gervais a tenu à envoyer un message à ces jeunes. Tout n'est selon lui pas sombre dans le réseau de la santé, malgré les défis qui se présenteront dans les prochaines années.

Les gens travaillent pour améliorer la situation et je vous dirais que, s'ils ont le goût de contribuer, de venir et de travailler avec nous, toutes les portes sont ouvertes !

Selon le CIUSSS MCQ , 500 stagiaires étudiants oeuvrent actuellement dans différents établissements de santé de la région.

D'après le reportage de Jean-François Dumas